Dr. Cahit Arf, Türk Romen Matematik Araştırmaları Laboratuvarına ise Romen Matematikçi Grigore Moisil’in isimleri verildi.

TİKA tarafından kurulan Romanya Ovidius Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Fakültesindeki Kütüphane ve Türk-Romen Matematik Araştırmaları Laboratuvarları düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Ovidius Üniversitesi Rektörü Sorin Rugina, Matematik ve Bilgisayar Fakültesi ve Siyasal Bilimler ve Tarih Fakültesi Dekanları, öğretim üyeleri ve öğrencilerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Köstence Başkonsolosu Uygar Sertel, TİKA Bükreş Koordinatörü Hacı Ahmet Daştan, STK temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Ovidius Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sorin Rugina gerçekleştirdiği açılış konuşmasında TİKA ile olan işbirliğinin önemine dikkat çekti. Prof. Rugina TİKA ile işbirliğinde üniversitede kısa sürede dört farklı proje gerçekleştirdiklerini ifade ederek söz konusu projelerin hem üniversiteye hem de Türk-Romen dostluğuna vermiş olduğu destekten dolayı TİKA nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne teşekkürlerini iletti.

TİKA Bükreş Koordinatörü Hacı Ahmet Daştan ise proje uygulama noktasında işbirliğini esirgemeyen ve üniversitenin kapılarını TİKA’ya sonuna kadar açan üniversite rektörüne teşekkürlerini iletti. Daştan, son üç ayda Romanya’nın üç prestijli üniversitelerinde açılış gerçekleştirdiklerini; eğitimin her alanında proje ürettiklerini ve uyguladıkları projelerle Türk Romen dostluğunu bir adım öteye götürebilmenin gayreti içerisinde olduklarını dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Köstence Başkonsolosu Uygar Mustafa Sertel ise Ovidius Üniversitesine ve TİKA’ya gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerden dolayı teşekkürlerini ifade etti ve gerçekleştirilen projelerin uzun yıllardır devam eden Romanya ile Türkiye’nin stratejik ortaklığının güçlenmesine yaptığı katkının önemini dile getirdi.

Açılış konuşmalarından sonra Matematik ve Bilgisayar Fakültesinde "Grigore Moisil Türk - Romen Matematik Araştırmaları Laboratuvarı" ve "Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf Kütüphanesi"nin açılışları gerçekleştirildi.

1 Ocak 2009’da 10 Türk Lirası banknotunun arka yüzüne Prof. Dr. Cahit Arf’ın portresi koyulmuştu

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gerçekleştirdiği Para Reformu çerçevesinde 1 Ocak 2009’da tedavüle giren 10 Türk Lirası banknotunun arka yüzüne portresi koyulan Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf ,Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük matematikçilerden biri ve 20’den fazla özgün yayına sahip.

"Matematikte zekadan önce sabır gelir"

"Matematik esas olarak sabır olayıdır, belleyerek değil keşfederek anlamak gerekir" diyen Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf, kendi adıyla anılan “Arf Sabiti”, “Arf Halkaları” ve “Arf Kapanışları” gibi terimleri bularak, matematik ve bilim dünyasına önemli katkılarda bulundu.

1912 yılında henüz iki yaşındayken Balkan Savaşı nedeniyle ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşen Arf, "Herkes ölümsüz alanda çalışmak ister, ben de matematikte kendimi ölümsüz hissettim" diyerek, kendisini matematik ilim ve bilimine adayan ünlü matematikçi Arf, Milli Eğitim Bakanlığının verdiği bir bursla Paris’e giderek Ecole Normale Superieure’dan mezun oldu.

Matematikte Hesse-Arf kuramını geliştirdi

Türkiye’ye döndükten sonra Galatasaray Lisesi’nde matematik öğretmenliği yapmaya başlayan Arf, 1933 yılında İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümüne girdi. 1937 yılında Almanya’ya giderek, çalışmalarını Göttingen Üniversitesinde devam ettiren Arf, doktora eğitimini 1938 yılında bu okulda tamamladı. Arf, burada tanıştığı Alman matematikçi Helmut Hesse ile beraber Hesse-Arf kuramını geliştirdi.

Daha sonra tekrar Türkiye’ye dönen Arf, bir süre İstanbul Üniversitesinde görev aldıktan sonra, 1962 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in atamasıyla TÜBİTAK’ın kuruluş çalışmalarını başlattı. Arf, 1963 yılına kadar bu kurumda kurucu ve yönetici olarak görev aldıktan sonra, Robert Kolej’in matematik bölümünde çalışmaya başladı. 1964 ve 1966 yılları arasında çalışmalarını New Jersey’deki Institudefor Advanced Study’de sürdüren Arf, Türkiye’ye döndükten sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesinin Matematik Bölümünde çalıştı. 1980 yılında emekli olana kadar buradaki görevini sürdürdü.

Matematik bilimine yaptığı büyük katkıları için hayatı boyunca çok sayıda ödülle onurlandırılan Arf, Türkiye’de matematik biliminin bugünkü konumuna gelmesinde çok önemli role sahip oldu. Cahit Arf, 26 Aralık 1997’de geçirdiği bir kalp rahatsızlığı sonucu hayata veda etti.

Romanya TİKA Program Koordinasyon Ofisince uygulanan bu proje ile aynı zamanda, TİKA faaliyette bulunduğu ülkelerde kalkınma proje ve programlarını uygularken, Türk tarih, edebiyat, bilim ve ilim adamlarını da dünyaya tanıtarak bu alanlarda kültürel diplomasiye önemli katkılar sağlıyor.