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15 Eylül 2017 18:30

Romanya’da 8. Uluslararası Balkanlar Sosyal Bilimler Kongresi’ne destek

8.

Romanya’da 8. Uluslararası Balkanlar Sosyal Bilimler Kongresi’ne destek

15 Eylül 2017 18:30

Uluslararası Balkanlar Sosyal Bilimler Kongresi Romanya, Köstence Ovidius Üniversitesi’nde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) destekleri ile gerçekleştirildi.


TİKA, faaliyet gösterdiği coğrafyalarda gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Gazi Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Edirne Trakya Üniversitesi ve Ovidius Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Balkanlar Sosyal Bilimler Kongresi, TİKA’nın destekleri ile Romanya, Köstence Ovidius Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.


Balkan coğrafyası içerisinde bulunan Türk ve akraba toplulukları arasında yıllardır var olan ancak tarihsel süreç içerisinde zayıflayan akademik, kültürel, tarihsel, folklorik, ekonomik, sanatsal iş birliklerinin güçlendirmek amacıyla düzenlenen kongre çalışmaları T.C. Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, TİKA Bükreş Koordinatörü Hacı Ahmet Daştan, Ovidius Üniversitesi Rektör Yardımcısı Diane Vancea, Ovidius Üniversitesi Tarih ve Siyasi Bilimler Fakültesi Dekanı Emanuel Plopeanu tarafından yapılan açılış ile başladı.


Balkan coğrafyasındaki farklı ülkelerden yaklaşık 200 akademisyenin katılımıyla gerçekleşen kongrenin bilimsel etkinlikleri TİKA tarafından katılımcıların onuruna verilen akşam yemeği ile sona erdi. Kongre katılımcıları Babadağ’da bulunan Sarı Saltuk mezarında düzenlenen anma etkinliğine katılmalarında sonra Bükreş’te bulunan Osmanlı Mezarlığını ziyaret etti.




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