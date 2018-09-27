Romen başkandan küçük Romen'e tedavisinde destek sağlayan Başkan Yaşar'a ziyaret

Romanya'nın başkenti Bükreş'in en büyük belediyesi Sektör 1 Belediye Başkanı Daniel Tudorache ve beraberindeki heyet, Ankara'da tedavi gören 11 yaşındaki Romen Madalin Marcia Lordache'nın tedavi, barınma ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret ederek, teşekkür etti.

Başkan Tudorache, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı makamında ziyaret ederek, Yenimahalle Belediyesinin himayesi altına aldığı kanser tedavisi gören minik Romen vatandaşı Madalin Marcia Lordache hakkında bilgi aldı ve destekleri için teşekkür etti. 11 yaşındaki Madalin'in Türkiye'deki tedavi, barınma ve sosyal ihtiyaçlarının tamamını karşılayan Başkan Yaşar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Madalin daha 11 yaşında. Dini, dili, ırkı, ne vatandaşı olduğu hiç önemli değil. O sadece bir çocuk. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Zübeyde Hanım Konukevimizde kalıyor ve tedavisi çok iyi gidiyor. İnşallah birkaç ay sonra onu Romanya'ya sapasağlam teslim edeceğiz” dedi.

Yenimahalle'de yapılan çalışmaları ve yatırımları da maketleri üzerinden Başkan Tudorache'e anlatan Başkan Yaşar, ziyaretin anısına konuk başkana YENİMEK kursiyerlerinin el emeği çalışmalarından hediye etti. Romen Başkan Tudorache da Başkan Yaşar'a Romanya milli bankasının simgesi olan fotoğrafı hediye etti.

Madalin'e Romanya'dan forma sürprizi

Ziyaretin ardından Madalin'i kaldığı konukevinde ziyaret eden Başkan Tudorache, çocuğun tedavi süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı. Madalin'le sohbet edip bol fol fotoğraf çekilen Başkan Tudorache, Romanya'nın köklü ekiplerinden Rapid Bükreş'in imzalı formasını Madalin'e elleriyle giydirdi. Ailenin Romanya'da kalan diğer 7 çocuğuyla ilgileneceğinin sözünü de veren Başkan Tudorache, “Tüm Romen halkı adına Yenimahalle'de bize desteğini esirgemeyen herkese minnettarız” diye konuştu.