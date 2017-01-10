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10 Ocak 2017 14:34

Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un ismi Rusya Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa verildi

Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un ismi Rusya Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa verildi

10 Ocak 2017 14:34

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 09.01.2017 tarih ve 11 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla Rusya Büyükelçiliğinin bulunduğu Karyağdı Sokak’ın adının Andrey Karlov olarak değiştirildiğini söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek eşi Nevin Gökçek ile beraber Ankara’da uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybeden Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un isminin Karyağdı Sokak’a verilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı kararı Andrey Karlov’un eşi Marina Karlov’a takdim etti.
“Sayın Andrey Karlov’un eşi Marina Hanımefendiye bir sefer daha baş sağlığı dilerim” diyen Gökçek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sayın Karlov’un bir cinayete kurban gitmesi dolayısıyla Türkiye olarak ziyadesiyle üzgünüz ve büyük bir mahcubiyet yaşıyoruz. Terör her yerde görevini yapıyor, amaçları doğrudan doğruya Rusya ve Türkiye ilişkilerini bozmaktı ancak cinayeti kimlerin işlediği aşağı yukarı ortaya çıktı. FETÖ ve onun bağlı olduğu güçler Rus-Türk ilişkilerini bozmak için bunları yaptı ama gerçekler ortaya çıkınca işler tersine döndü. Biz, Sayın Karlov’a olan sevgimizi ve ayrıca Türkiye-Rusya dostluğunun simgesi olan Karlov’un anısına dün Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nden bir karar alarak elçiliğin önünde bulunan eski adıyla Karyağdı Sokak’ın adını Andrey Karlov olarak değiştirdik. İstedik ki hanımefendinin önünde bu töreni yapalım, kendisine bunun belgesini verelim. 09.01.2017 tarih ve 11 sayılı Meclis kararımızla buradaki sokağın adı Andrey Karlov oldu.”
Gökçek, konuşmasının ardından Marina Karlov’a alınan kararın belgesi ile bir vazo hediye etti.
Marina Karlov ise, eşine bu kadar değer verildiği için teşekkür ederek sözlerine başladı. Karlov, Andrey Karlov’un Rus-Türk ilişkilerinin geliştirilmesinde çok çaba sarfettiğini belirten Marina Karlov, Türkiye’yi çok sevdiklerini ifade etti.
Karyağdı Sokak’ın isminin Andrey Karlov olarak değiştirilmesi kararının takdiminin ardından, sokak tabelası değiştirildi.



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