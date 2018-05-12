Rus Büyükelçi Yerhov, Sobibor’un galasına katıldı

Dünya Savaşı döneminde Polonya’daki Sobibor ölüm kampında kalan tutsakların isyanının anlatıldığı filmin Ankara galasına katıldı.

Filmin galasında konuşan Büyükelçi Yerhov, filmin Rus yönetmen Konstantin Khabensky tarafından çekildiğini belirterek, "Bu sert ve ağır bir film ancak bu hayatın gerçeği ve bizim bilmemiz gereken ortak tarihimiz. Bugün sahip olduğumuz barış ortamının taşıdığı değeri ve savaşın ne kadar korkunç, sert ve acımasız olduğunu anlamak için atalarımızın bizzat yaşadığı bu dehşetin tamamını bilmemiz gerekir" dedi.

Yerhov, şöyle devam etti:

“Maalesef, 2. Dünya Savaşı tarihini yeniden yazmak ve bunu kendi siyasi çıkarlarına uygun hale getirmek isteyen çevrelerin sesi, son dönemde giderek daha yüksek çıkıyor. Eski toplama kampının bulunduğu yerde inşa edilen ‘Sobibor’ müze anıtı da aynı kaderi paylaştı. Mevcut yönetimi, sanki tarihe geçen ayaklanma kendiliğinden olmuş ve Sovyet tutsaklar ayaklanmada yer almamış gibi müze anıtın yenileme çalışmalarını Rusya’nın katılımı olmadan yapmaya karar vermiştir.”

“Sorumluluğumuz artıyor”

Yerhov, "Aleksandr Peçerskiy ve onun bugün izleyeceğiniz kahramanca eylemleri hiç yokmuşçasına. Büyük Anavatan Savaşı’nın üzerinden geçen süre arttıkça, cephede, partizanların saflarında cesurca ve cansiperane bir şekilde çarpışan ve cephe arkasında varlarını yoklarını ortaya koyan dedelerimiz ve büyük dedelerimizin yiğitliği ve cesaretiyle ilgili anılarını koruma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuz da artmaktadır" ifadelerini kullandı.