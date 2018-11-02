Rus Parlamenter Sergeevich'ten, Başkan Çetin'e ziyaret

Avrasya Yerel Yönetimler Derneğinin davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Rus Parlamenter Alexander Sergeevich, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'i ziyaret etti.

Türkiye'deki temaslarını devam ettiren Rus Parlamenter Alexander Sergeevich, Sudanlı Zenci Musa'nın torunu Dr. Vehip Harun ve beraberindeki heyet ile Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'i ziyaret etti. Misafirlerini Tevfik İleri Kültür Merkezinde ağırlayan Başkan Selçuk Çetin, Pursaklar'daki çalışmalar hakkında heyeti bilgilendirerek “Nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Sergeevich ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum. Tebessüm Şehri Pursaklar'ımızda kendilerini ağırlamaktan mutlu olduk” ifadelerinde bulundu.

Belediyenin projelerini dikkatle dinleyen Rus Parlamenter Alexander Sergeevich ise “Güzel çalışmalardan dolayı sizi kutluyorum” diyerek Başkan Selçuk Çetin'e başarılar diledi. Sudanlı Zenci Musa'nın torunu Dr. Vehip Harun ve Avrasya Yerel Yönetimler Derneği Başkanı Hasan Cengiz de, “Sudanlı Zenci Musa'yı Anma” programına verdikleri katkıdan dolayı Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e teşekkürlerini iletti. Ziyaretin sonunda misafirlerine tesbih, yüzük ve biblo hediye eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, tarihteki Türk Devletlerinin bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.