İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rus Parlamenter Sergeevich'ten, Başkan Çetin'e ziyaret

Avrasya Yerel Yönetimler Derneğinin davetlisi olarak Türkiye’de bulunan Rus Parlamenter Alexander Sergeevich, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’i ziyaret etti.

Avrasya Yerel Yönetimler Derneğinin davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Rus Parlamenter Alexander Sergeevich, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'i ziyaret etti.


Türkiye'deki temaslarını devam ettiren Rus Parlamenter Alexander Sergeevich, Sudanlı Zenci Musa'nın torunu Dr. Vehip Harun ve beraberindeki heyet ile Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'i ziyaret etti. Misafirlerini Tevfik İleri Kültür Merkezinde ağırlayan Başkan Selçuk Çetin, Pursaklar'daki çalışmalar hakkında heyeti bilgilendirerek “Nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Sergeevich ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum. Tebessüm Şehri Pursaklar'ımızda kendilerini ağırlamaktan mutlu olduk” ifadelerinde bulundu.


Belediyenin projelerini dikkatle dinleyen Rus Parlamenter Alexander Sergeevich ise “Güzel çalışmalardan dolayı sizi kutluyorum” diyerek Başkan Selçuk Çetin'e başarılar diledi. Sudanlı Zenci Musa'nın torunu Dr. Vehip Harun ve Avrasya Yerel Yönetimler Derneği Başkanı Hasan Cengiz de, “Sudanlı Zenci Musa'yı Anma” programına verdikleri katkıdan dolayı Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e teşekkürlerini iletti. Ziyaretin sonunda misafirlerine tesbih, yüzük ve biblo hediye eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, tarihteki Türk Devletlerinin bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.