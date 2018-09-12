Rusya Federasyonu Bolşoy Devlet Akademik Tiyatrosu Antalya'ya geliyor

Rusya Federasyonu Bolşoy Devlet Akademik Tiyatrosu ilk kez Aspendos'a geliyor.

Rusya Federasyonu Bolşoy Devlet Akademik Tiyatrosu ilk kez Aspendos'a geliyor. Dünyaca ünlü sanatçıları, orkestrası ve korosu eşliğinde 13 Eylül Perşembe akşamı 'Bolşoy Bale Gala Gecesi' adlı muhteşem performanslarını sahneleyecek olan topluluk, dünyanın en bilinen ve klasik bale eserlerinden bir şölenle seyirci karşısında olacak. Ünlü koreograflar Y. Grigorovihc, M. Petipa, M. Fokin, A. Ratmansky, Vasily Vainonen, Y. Burlaka, S. Vikharev, A. Gorsky'nin adımları ile seyirci karşısına çıkacak olan topluluk, Çaykovski'nin “Kuğu Gölü”, “Uyuyan Güzel”, Chopin'in “Chopiniana”, Boris Asafiev'in “Paris Ateşi”, Adolf Adam'ın “Korsan”, Leo Delibes'in “Coppelia”, Arif Melikov'un “Ferhat ile Şirin” gibi klasik beyaz bale eserlerinden bölümleri sahneleyecek.

Rusya'nın en eski bale ve orkestra topluluklarını içinde barındıran Bolşoy Orkestrası aynı zamanda dünyanın en büyük senfoni orkestrası olarak da tanınıyor. Baş dansçı ve aynı zamanda devlet sanatçısı Ekaterina Shipulina'nın yanı sıra topluluğun diğer başdansçıları Yulia Stepanova ve Maria Vinogradova da Aspendos'ta seyirci karşısında olacak.