Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 15:23

Rusya uzmanından ilginç değerlendirme

Rusya uzmanından ilginç değerlendirme

30 Aralık 2016 15:23

Kafkasya Stratejik Araştırma Merkezi (KAFKASSAM) Başkanı Hasan Oktay, “Türkiye, Suriye’de DEAŞ ile değil, DEAŞ üniforması adı altında Amerikalılar ile savaşıyor tabirini kullanmak çokta abartılı bir cümle değil. Şuan Amerika 20 Ocak’a kadar bölgedeki bütün terör örgütlerini aktif hale getirecek. Trump’ın 20 Ocak’ta görevi devralmasına kadar mevcut hükümetin dünyayı adeta ateş çemberine çevirerek, vuruşarak çekilecekleri gözükmektedir” dedi.
Rusya uzmanı KAFKASSAM Başkanı Oktay, Suriye’deki ateşkes anlaşması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ateşkesin Suriye’de barışı tesis etmesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Oktay, “Türkiye açısından Suriye’de böyle bir pozisyona gelinmesi çok önemli. Türkiye, Suriye’de adeta figüran görevi üstlenmişti ve hatta figüran görevi biçilmişti. Türkiye bu figüranlık görevini yırttı attı ve Suriye’de barışın tesisi açısından aktif bir rol aldı. Suriye’de, Türkiye ve Rusya’nın savaşmasını sağlayacak altyapı oluşturulmuştu. Bu pozisyonu devre dışı bırakarak Suriye’de barışı tesis edecek iki ülkeye dönüşmesi hem Rusya hem de Türkiye açısından uluslararası standartları yükselten önemli olay gerçekleşti. Yani Suriye’de Rusya ve Türkiye dünya standartlarında barışı tesis edebilecek iki aktör haline dönüştü. Başta örgütlenen kurgu, Türkiye’yi bu bataklığın içerisine çekip orada Türkiye’yi yok etmekti” diye konuştu.

“Türkiye, Suriye’de DEAŞ ile değil, DEAŞ üniforması adı altında Amerikalılar ile savaşıyor”
Bundan 3-4 yıl önce Türkiye ile DEAŞ’ın isminin aynı anda anıldığını kaydeden Oktay, “Sanki Türkiye, DEAŞ’a destek veriyormuş gibi bir pozisyon gerçekleşiyordu. Türkiye’ye bir figüran rolü verildi. Bu figüran rolü sürecinde de DEAŞ ile Türkiye ismini birlikte anarak daha sonraki süreçte de Türkiye’yi terör örgütlerine destek veren ülke pozisyonuna getirerek dünyaya rezil etmek gibi bir strateji uyguladılar. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımızın gelişen süreci çok iyi okuması bu stratejiyi yok etti. Türkiye, Suriye’de DEAŞ ile değil, DEAŞ üniforması adı altında Amerikalılar ile savaşıyor tabirini kullanmak çokta abartılı bir cümle değil. Şuan Amerika 20 Ocak’a kadar bölgedeki bütün terör örgütlerini aktif hale getirecek. Trump’ın 20 Ocak’ta görevi devralmasına kadar mevcut hükümetin dünyayı adeta ateş çemberine çevirerek, vuruşarak çekilecekleri gözükmektedir. Trump iktidara geldikten sonra ilk yapacağı iş, Clinton ekibini ve Kerry ekibini ciddi manada gözden geçirecektir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ile İran kafa kafaya gelebilir”
Suriye konusunda İran’ın politikasını da değerlendiren Oktay, açıklamalarına şöyle devam etti:
“İran, Rusya’yı Suriye’ye çeken unsur. Rusya, Suriye’ye geldikten 2 ay sonra Türkiye ve Rusya savaşın eşiğine gelmişti. Bu olayın genel çerçevesine baktığımız zaman İran, Amerika ile anlaşarak Türkiye ile Rusya’yı bölgede savaştırma senaryosunun arkasında gibi görünüyor. Bunu iyi tespit etmek gerekir. Rusya, Suriye’ye geldikten sonra İran ile Amerika anlaştı ve İran’a uygulanan ambargo kaldırıldı. Türkiye’de İran ile ilgili yanlış bir algı söz konusudur. İran’da 1979 yılında gerçekleşen İslam devriminin romantizmi Türkiye’deki bazı yöneticilerimizin İran algısında ciddi manada etkisini sürdürüyor. Şuanda Suriye’de, Türkiye’ye karşı savaşan bütün grupların içerisinde İran’ın da olduğunu, hatta DEAŞ içerisinde bile İran unsurlarının olduğunu söylemek mümkün. Bu anlamda Türkiye ile İran kafa kafaya gelebilir, savaştırılabilir. İran eğer mevcut ikircikli faaliyetlerini devam ettirirse, bölgede ciddi manada tasfiye olacak devlet konumuna düşecek ama dış politika manevrası yaparak Türkiye ve Rusya’nın Suriye’de gerçekleştirdiği barış atmosferinde taraf olmaya çalışırsa İran kendi devlet devamlılığını sağlama stratejini gerçekleştirmiş olacak.”



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
-2
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -2°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    -4°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    -4°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç