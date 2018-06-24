Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 15:35

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu oyunu Çankaya’da kullandı

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, oyunu Ankara’da kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu oyunu Çankaya’da kullandı

24 Haziran 2018 15:35


Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, oyunu eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu ile birlikte geldiği Çankaya Lisesinde 1067 numaralı sandıkta kullandı. Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Karamollaoğlu, “Cenab-ı Hakk’tan bu seçimlerin memleketimize, milletimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. İnşallah huzurlu, rahat bir seçim gününü geçiririz. Bu akşam da neticeler ne olursa olsun inşallah memleketimiz için hayırlı olur temennisinde bulunuyorum” ifadelerini kullandı.


Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Seçimler çok önemli, çünkü önümüzdeki beş yıl bu ülkenin menfaatine kararlar alacak hem cumhurbaşkanı hem de milletvekilleri seçilecek.”


Karamollaoğlu, gazetecilerin Suruç ile ilgili sorusu üzerine ise, “Üzücü haber geldi. Tabii anladığımız kadarıyla şu anda Yüksek Seçim Kurulu konuya müdahil oldu. İnşallah üzücü hadiseler orada da, başka yerlerde de tekerrür etmez” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç