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18 Eylül 2017 14:11

Sabancı ile Bağlıca Bulvarını birbirine bağlayacak yol çalışmalarına devam ediliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen ay yapımına başlanan, Eskişehir Yolu üzerindeki Zırhlı Birlikler arazisi içinden geçecek ve Sabancı ile Bağlıca bulvarlarını birbirine bağlayacak 5 bin 250 metrelik bulvarda yol açım çalışmaları tamamlandı.

Sabancı ile Bağlıca Bulvarını birbirine bağlayacak yol çalışmalarına devam ediliyor

18 Eylül 2017 14:11

Bulvarın diğer yollarla irtibatını sağlayacak 6 sanat yapısından 2’sinde de sona gelindi.


Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, bölge trafiğine büyük rahatlık getirecek bulvardaki çalışmaların gece-gündüz sürdüğünü belirtti. 50 metre genişliğinde, 4 gidiş-4 geliş olmak üzere, emniyet şeritleriyle birlikte toplam 10 şerit olarak tasarlanan bulvarda yol açım çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydeden Üçpınar, diğer bir taraftan da malzeme seriminin yapıldığını bildirdi. Üçpınar, “Bulvardaki 6 sanat yapısının imalatları da aynı anda devam ediyor. Askeri lojmanlarla yolun bağlantısını sağlayacak kavşak ile bulvarı kesen dereyi geçecek menfezin yapımında son aşamaya geldik” dedi.


Yoldaki diğer sanat yapılarına ilişkin de bilgi veren Üçpınar, “Projede; kuzey ve güney bölgelerini bağlayacak ve uzunluğu 35 ile 48 metre olan 2 alt geçit; kamu kurumlarını yeni bulvara bağlayacak 1 katlı kavşak (yapımı sürüyor), bulvarı kesen dereyi geçen 40 metre uzunluğunda bir köprü yapılması planlandı” şeklinde konuştu.


Üçpınar, ayrıca Eskişehir Yolu’ndan (ANSE kavşağı tarafı) Bağlıca’ya gidecekler için 80 metre uzunluğunda, 3 açıklı bir U dönüş köprüsü, bulvardan Eskişehir Yolu’na dönmek isteyenler için de 60 metre uzunluğunda alt geçit U dönüşü, yapılacağını kaydederek, yoldaki altyapı imalatlarının sürdüğünü söyledi. Çalışmaların, hızla sürdüğünü dile getiren Üçpınar, “Bazı bürokratik sıkıntılar nedeniyle uzayan çalışmalarımıza rağmen, yeni bulvarı, köprü ve menfezleriyle birlikte Kasım ayı ortalarında açmayı hedefliyoruz” dedi.




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