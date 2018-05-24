Bugün Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, TELKODER ve Türksat arasında imzalanan protokol ve ikili sözleşmelerle bu maliyetlerin çok ciddi oranda ineceğini ve milli ekonomik olarak baktığınızda ciddi tasarruflar olacağını görüyoruz" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla bir otelde düzenlenen Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısının Kiralanması Protokolü imza töreninde konuştu. Haberleşme altyapısının sadece insanların bağlantı kurduğu bir ağ olmaktan çıktığını, şimdiden nesneler, araçlar, elektrikli cihazlar, binalar, yollar gibi akıllı nesneler oluşturulmaya, kendi kendine öğrenen akıllı ağlar kurulmaya başlandığını ifade eden Bakan Arslan, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak şuna inanıyoruz, hangi teknoloji önümüze gelirse gelsin, yüksek kalitede haberleşme altyapısı sunulmadığı takdirde bu teknolojileri kullanılma ve vatandaşımızın hizmetine sunulma şansı olamaz. Bu noktada 2017-2020 Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planımızı uygulamaya başladık. Bakanlık olarak ülkemizin geniş bant ve fiber altyapısını geliştirme, internet kullanımını artırma hedeflerini, net ve kararlı bir şekilde bu belgeyle ortaya koyduk. Bu sayede her yerden, herkese geniş bant hedefine varmayı hedefliyoruz. Bakanlık olarak belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek için altyapı kurulumunu hızlandıracak tedbirleri gecikmeksizin hayata geçirmemiz gerektiğini de biliyoruz.”

"Bu maliyetler çok ciddi oranda inecek"

Altyapının yaygınlaştırılmasıyla vatandaşların serbest rekabet ortamında kaliteli bir hizmete kavuşması için çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Arslan, “Bu noktada bilişim ve elektronik haberleşme sektöründe altyapı yatırımlarının artırılması için mevcut altyapının ortak kullanılması çok çok önemliydi. Çünkü altyapı yatırımlarında en büyük maliyet kalemine baktığınızda kazılardan oluşmakta. Herkesin ayrı ayrı kazı yapması yerine tek bir kazıyla herkesin ihtiyacının görülmesi önemliydi. Bugün Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, TELKODER ve Türksat arasında imzalanan protokol ve ikili sözleşmelerle bu maliyetlerin çok ciddi oranda ineceğini ve milli ekonomik olarak baktığınızda ciddi tasarruflar olacağını görüyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Arslan, protokolün Türkiye’nin haberleşme altyapısının gelişmesi noktasında AK Parti hükümetlerinin göreve gelmesinden sonra en önemli ikinci dönüm noktası olacağını vurgulayarak, bu sayede ülke kaynaklarının çok daha etkin ve verimli kullanılacağını dile getirdi.

"Kamu yararı içeren bu protokolle milyarlarca liralık tasarruf ülkemizin ve vatandaşın cebinde kalacaktır"

Arslan, “Kamu yararı içeren bu protokolle milyarlarca liralık tasarruf ülkemizin ve vatandaşın cebinde kalacaktır. Mükerrer yatırımları engelleyecek, altyapı kapsama alanı çok hızlı bir şekilde gelişmiş olacaktır” şeklinde konuştu. Ulusal geniş bant hedeflerine daha hızlı ilerlenebileceğini belirten Arslan, "Vatandaşımıza her anlamda çok daha kaliteli hizmet verilebilir hale geleceğiz. Ayrıca tek bir sabit altyapıdan tüm kurumların yararlanabilmesi sayesinde olumsuz çevresel etkiler de azaltılmış olacak ve bu olumsuzluklardan kurtulacağız. Tüm işletmecilerimiz arasında birlikte çalışma kültürü ve sinerji artacak, altyapı olarak ulusal ve uluslararası seviyede çok daha iyi duruma gelmiş olacağız. Yıllardır üzerinde çalışılan bu protokol sayesinde 2023 yılı haberleşme ve bilişim hedeflerimize çok daha hızlı bir şekilde ulaşılma şansımız olacak” ifadelerini kullandı.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan ise gerek elektronik haberleşme altyapı sisteminin tüm altyapının elektronik halde bulunması ve bu altyapının teminini sağlamak üzere projeleriyle, yeni yapılacak her evde fiber altyapının zorunlu olmasıyla bütün regülasyonlarının hazır olduğunu kaydederek, Başbakan Yıldırım ve tüm operatörlere ‘biz biriz beraberiz Türkiye’yi kalkındırmak istiyoruz’ iradesini sergiledikleri için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başbakan Yıldırım ve Bakan Arslan ile Türk Telekom üst yöneticisi Paul Doany, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Vodafone Türkiye üst yöneticisi Colman Deegan, Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak ve Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen tarafından Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısının Kiralanması Protokolü ve ikili anlaşmalar imzalandı.