Saç dökülmesi psikolojiyi bozuyor

Özgür Koldaş, saç dökülmesinin kişilerin psikolojisini olumsuz etkilediğini belirterek, “Saç dökülmesi fiziksel bir rahatsızlıktan öte estetik bir kaygıdır. Eğer siz de aynaya baktığınızda kendinizi daha mutlu ve genç hissedecekseniz saç ekimi yaptırmalısınız” dedi.

Koldaş Polikliniği sahibi Özgür Koldaş, saç ekiminin steril kliniklerde ve saç ekim uzmanları tarafından yapılmasının sağlık açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Koldaş, saç dökülmesinin günümüzde erkek ve kadınların sorunlarından biri olduğunu kaydetti. Saç dökülmesi hakkında bilgiler veren Koldaş, "Yetersiz beslenmeden tutun da genetik yapı, stres veya hormon bozukluklarına kadar birçok sebepten dolayı saç dökülmesi görülmektedir. Ülkemizde erkeklerin yüzde 40'ı, kadınların ise yaklaşık yüzde 10'u bu sorun ile karşı karşıyadır. Tek ve etkin tedavi ise saç ekimidir" dedi.

“Kendinizi daha mutlu ve genç hissedecekseniz saç ekimi yaptırmalısınız”

Saç dökülmesinin kişilerin psikolojisini de olumsuz etkilediğini belirten Koldaş, "Bu anlamda saç dökülmesi fiziksel bir rahatsızlıktan öte estetik bir kaygıdır. Eğer siz de aynaya baktığınızda kendinizi daha mutlu ve genç hissedecekseniz saç ekimi yaptırmalısınız. Bu aşama saç ekiminde çok önemlidir. Saç ekimi, her şeyden önce sizi mutlu edecekse yapılmalıdır" dedi.

FUE saç ekimi yönteminde genetik özelliği sonucu dökülme olmayan ense bölgesindeki saç köklerinin FUE motoru ile tek tek alınarak saçsız bölgeye nakledildiğini belirten Koldaş, "Saç ekimi uygulaması, ekilecek saç köküne bağlı olarak 6-8 saat arasında sürmekte ve işlem lokal anestezi altında yapılmaktadır. FUE yönteminde eski tekniklerdeki gibi cerrahi bir kesi olmadığından iyileşme süreci de daha hızlı ve konforlu bir şekilde işlemektedir" diye konuştu.

Yeni saçların saç ekiminden yaklaşık 4 ay sonra görülmeye başladığını belirten Özgür Koldaş, 8-10 ay sonra ise arzulanan saç görünümünün elde edildiğini belirterek, "FUE yöntemiyle ekim sırasında PRP ve saç mezoterapisi uygulamalarının yapılması ile daha sağlıklı saç görünümü elde etmek mümkündür" dedi.

"Saç ekimi saçın çıkış yönünde yapılmalı”

Saç ekiminin gelişen teknolojiyle daha konforlu ve hızlı hale geldiğini belirten Özgür Koldaş, saç ekiminin detaylı bir analiz ve tecrübe gerektiren bir uygulama olduğunu söyledi. Koldaş, "Saç ekimi, saçın çıkış yönünde yapılmalı ve saç kökleri alındığında zaman kaybetmeden steril şartlarda ekilmeli. Ekim yapılan kişilerin süreç hakkında iyi bilgilendirilmeleri, işlemin kalitesi açısından çok önemlidir. Saç ekimi uzman kişiler tarafından hijyenik koşullarda yapılması önemli” diye konuştu.

Saç ekimi hakkında internette araştırma yapanların kafasının karıştığını ve tereddüde düşerek güven sorunu yaşadıklarını belirten Özgür Koldaş, ticari amaçlı olmayan Dünya Saç Örgütünün internet sitesini ziyaret ederek detaylı ve doğru bilgiye ulaşabileceklerini belirtti. Saç ekiminin bir ekip işi olduğunu belirten Koldaş, "Saç ekimi için gidilen merkezde ekim yapacak olan ekipte bir doktor ve en az iki yardımcı sağlık personeli olmalıdır. Daha az sayıda oluşan bir ekipte birçok sorun yaşanabilmektedir. Benzer sorunlar aynı anda birden fazla operasyon yapan daha kalabalık ekiplerde de yaşanmaktadır" dedi.

Bin adet kıl kökü ekilip 2 bin-3 bin kök ekildiğinin iddia edildiğini belirten Özgür Koldaş, "Bu tarz durumlarla karşılaşmamak için ekim yapılan kişinin veya bir yakınının operasyon sırasında kıl köklerini sayabilme ihtimali bu durumun çözümü olacaktır. Dokuların kolay bir sayılma şekli vardır ve herkes tarafından yapılabilir" dedi.

Ekilecek saç kökü sayısının işin temeli olduğunu belirten Koldaş, "Ekilecek saçın sayısı ve yoğunluğu herkes tarafından tahmin edilebilir. Bunun için saç ekilecek alanın kalıbı bir A4 kağıda çıkarılarak kesilmeli, sonra da 0,7 mm kurşun kalem ucuyla delikler açılmalıdır. Kalıp üzerinde açılabilen deliklerin sayısı kadar operasyon sırasında bizler de yaklaşık olarak aynı sayıda kanallar açarak kıl köklerini yerleştirmekteyiz" dedi.

Özgür Koldaş, böyle pratik bir uygulama ile abartılı ve sadece müşteriyi ikna etmeye odaklı yaklaşımların da çok tespit edilebileceğini belirtti. İnternetten incelenen resimlerin dikkate alınmamasını tavsiye eden Koldaş, "Daha önce saç ekimi yaptıran hastalar ile görüşmek veya ekim yaptıran kişilerin resimlerini örnek olarak görmek daha fazla fikir elde edilmesini sağlayacaktır" dedi.