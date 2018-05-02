Sadık Yamaç’a hemşehrilerinden görkemli karşılama

Çubuk’a bağlı Camili Mahallesi’nde faaliyette bulunan Camili Mahallesi Derneğinin 14’üncü olağan genel kuruluna katılan AK Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Sadık Yamaç’ı ilçe girişinde bekleyen partililer ve hemşehrileri, araçlarıyla uzun bir kuyruk oluşturdu. Dernek binasında kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara konuşan Yamaç, siyasetin zorluğu ve sorumluluğunun çok fazla olduğunu söyledi. Bugüne kadar yaptığı çalışmaları da anlatan Yamaç, Türkiye’nin bilişim ve savunma sanayisini ayağa kaldıracak birçok projede görev aldığını anlattı. Bir başkasını temsil etmenin çok zor olduğunu ve büyük bir vebal taşıdığını vurgulayan Yamaç, şunları söyledi:

"Cenab-ı Allah yolumuzu, çizgimizi ve duruşumuzu bozmasın. Her zaman milletimizin içinde bir olmaya devam edelim. Yurt dışından aldığımız silahları ve teknolojiyi ülkemizde üretmek için bugüne kadar mücadele verdik. Tankımız, topumuz, zırhlı araçlarımız, insansız araçlarımız ve silah sistemlerimiz bizim olsun diye uzun çalışmalarda bulunduk. Türkiye’nin en kritik projelerinde görevler aldım. Türkiye gelişsin, milletimiz kazansın diye uğraştık. Türkiye değişiyor, dünya değişiyor. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir yiğit çıktı, bütün yükleri sırtına aldı omuzladı ve Türkiye’yi bir noktaya getirdi. Arkadaşlar bir şeyler yapılırsa birlik ve beraberlik içerisinde olmakla yapılıyor. Dünyada herkesin gözü Türkiye üzerinde. Birileri Türkiye’yi nasıl frenleriz diye bakıyor, birileri de Türkiye bize nasıl ağabeylik yapar, Türkiye bize nasıl kucak açar, bizi nasıl korur diye bakıyor. Yapılacak çok iş var arkadaşlar. Biz kolayı bırakıp zor olan iş için milletvekilliğine aday olduk. Zora talip olmak gerekiyor, ama zora talip olurken sizler de hepiniz bir olacaksınız, diri olacaksınız. Çok daha fazla çalışacaksınız. Beni destekleyeceğinizi, yanımda olacağınızı söylüyorsunuz. Allah razı olsun ama sadece benim için değil arkadaşlar, bu ülke için, bu vatan için, geleceğimiz için destek olmalısınız.’’

24 Haziran genel seçimlerinin önemine işaret eden AK Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş ise, dünyada bazı güçler tarafından Türkiye üzerine oynanan oyunlar olduğunu ve güçlü bir iktidarla bu oyunların yeniden bozulacağını söyledi. Bu güne kadar tüm oyunların bir bir bozulduğunu vurgulayan Demirbaş, Çubuk halkı olarak üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiklerini ve 24 Haziran’daki seçimlerde de bu desteği artırarak devam ettireceklerini kaydetti. Bilgi, birikim ve tecrübesiyle donanımlı bir hemşehrilerini Mecliste görmekten son derece mutlu olacaklarını anlatan Demirbaş, şunları söyledi:

"Sadık Bey bugün taşın altına elini koymuş, ben aday adayım demiş ve aday olmak için bu yola çıkmış. Ben her zaman söyledim şahsım adına, dernek adına kendisine ne destek verilmesi gerekiyorsa bunu yapacağız. Buradan hiç kimsenin bir şüphesi ve tereddüdü olmasın. İlçemizden bir milletvekiliyle Mecliste temsil edilmemenin ne demek olduğunu biliyoruz ve ne gibi zorluklar içerdiğini bizler yaşıyoruz. İnşallah bu dönem ilçemizden bir kardeşimizi milletvekili olarak göreceğiz. Sadık Yamaç ağabeyimiz birikimiyle, tecrübesiyle bu işe layıktır, bizde sonuna kadar yanındayız.’’

Toplantıda konuşan Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Taş, Sadık Yamaç’ın milletvekili olmasının hem ilçe için hem Ankara için hem de Türkiye için bir fırsat olduğunu söyledi. Ankara’da Ankara menşeli milletvekilinin çok az olduğunu iddia eden Taş, "Ankara merkezde yaşayanlarla birlikte yaklaşık 250 bin Çubuklu var. Artık Mecliste milletvekili olarak temsil edilmek istiyoruz. Çubuklu olarak bu bizim hakkımız olduğuna inanıyorum. Sadık Yamaç Bey inşallah önündeki çetin yolları aşar, o engeller bir bir kaldırılır ve seçilebilecek bir yerden listeye girer. Biz tüm Çubuklular olarak sonuna kadar arkasında olduğumuzu buradan bir kez daha beyan etmek istiyorum’’ diye konuştu.

Yamaç için ilçenin tüm kesimleri birlik oldu

Yıldırım Beyazıt Dernekler Federasyonu Başkanı Akpınar ise, "Bu karşılama ve kalabalık gösterdi ki, Çubuk halkı kendi içerisinden çıkacak bir milletvekiline susamıştır. Bu yolda toplumun tüm kesimleri birlik ve beraberliğini bugün gösterdi’’ şeklinde konuştu.

Daha sonra programa katılanlar konvoy oluşturarak ilçe merkezinde tur attı.