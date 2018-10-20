Sağlığa zararlı maddeler içeren oyuncaklara geçit verilmedi

Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, İpsala'dan Türkiye'ye girerek Kocaeli-Dilovası Gümrük Müdürlüğüne gelen bir araç, ülkeye giriş yaparken yükünü 'hediyelik eşya' olarak beyan etmesine karşın gümrük idaresine kumaş kırpıntısı şeklinde beyanda bulunması üzerine takibe alındı.

Ekiplerce gerçekleştirilen incelemede beyan edilen kumaş kırpıntısının antrepoda olduğu görülmesine rağmen aracın bir gün önce Kocaeli'nde bir depoya uğradığı belirlendi. Deponun yanında bulunan bir iş yerine ait güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, araçta bulunan güvenlik mührünün koparılarak eşyaların iki kamyonla depodan çıkarıldığı, başka araçla depoya getirilen kumaş kırpıntılarının da tır aracına yüklendiği, daha sonra koparılan mührün yapıştırılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Diğer taraftan İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince araçtan boşaltılarak kamyonlara yüklenen eşyaların götürüldüğü İstanbul'daki depoya operasyon gerçekleştirildi. Depoda hiçbir denetim ve kontrolden geçmemiş, çocukların sağlığına zararlı maddeler içeren yaklaşık 15 bin oyuncak ile 6 bin 250 adet kol saati ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, soruşturmaya devam ediyor.