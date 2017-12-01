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01 Aralık 2017 10:00

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan TTB Heyetini kabul etti

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Mehmet Raşit Tükel ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan TTB Heyetini kabul etti

01 Aralık 2017 10:00


Sağlık Bakanlığı Sıhhiye yerleşkesinde gerçekleşen görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirten Bakan Demircan, “Sağlıkla ilgili bir sorun varsa bu hepimizin ortak sorunudur. Sağlığı bir bütün olarak görüyoruz ve günlük siyasetin dışında değerlendiriyoruz” dedi.


Sağlık çalışanlarının sorunları ve sağlık politikalarının gündeme geldiği görüşmede, sağlık çalışanlarına şiddet, aile hekimliği, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Geleneksel Tıp Uygulamaları, kişisel sağlık verilerinin korunması, tayin yönetmeliği, şehir hastaneleri, devlet hizmet yükümlülüğü gibi konular ele alındı.


Demircan, hekim ve sağlık çalışanı memnuiyetinin hasta memnuniyetini artıracağını belirterek bu yönde çalışmalar yapacaklarını söyledi.


Bakan Demircan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) sağlığın TÜBİTAK’ı olması için çalıştıklarını ifade etti.


Görüşmeden duyduğu memnuniyeti ifade eden TTB Başkanı Tükel de, “Görüşme çok faydalı ve verimli geçti. Bu görüşmelerin ve işbirliğinin devam etmesini istiyoruz. Bunun için Bakanlık’ta sürekli irtibatta olunacak bir yetkilinin belirlenmesi faydalı olacaktır” ifadesini kullandı.




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