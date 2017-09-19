Bakan Demircan, Sağlık Bakanlığı ile Sağlık-Sen SASAM Enstitüsü tarafından Halk Sağlığı Günleri kapsamında düzenlenen Kronik Hastalıkların Yönetimi Sempozyumu’na katıldı. Burada konuşan Bakan Demircan, “Sağlık hizmeti sunanların memnuniyeti, sağlık hizmeti alanların memnuniyeti gibi artmalıdır. Sağlık hizmeti alanların memnuniyet oranı yüzde 74’lere çıktı, bunu kabul edemiyoruz. Niye yüzde 100’lere çıkmasın. Sağlıkta hizmet alanın memnuniyeti artarken sağlık çalışanlarının memnuniyeti de artmalıdır. Sağlık hizmetindeki bu sürdürülebilirlik ve kalite yükselmesinin devam etmesi, sağlık çalışanlarıyla ilgili önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağımız düzenlemeler yapacağız” şeklinde konuştu.

Sendikanın rolünün de burada önemli olduğunu söyleyen Bakan Demircan, Sağlık-Sen’in sağlık çalışanlarının taleplerini, en doğru şekilde ve çözüm önerileriyle birlikte kendilerine getirmesini istedi. Gelen talepleri değerlendireceklerini ve ülke imkanları içerisinde neler yapabileceklerini görüşerek hayata geçireceklerini söyleyen Sağlık Bakanı Demircan, “16 Nisan’da bir referandum yaptık. Gerekçesi, iki başlılığın verimliliği düşürmesi idi. 2011’de yapılan değişiklikle sağlık sisteminde de çok seslilik geldi. Birbirine geçmiş şekilde çalışmalarına rağmen yetki bağı kurulmamıştı. Orkestra sahaya dizilmiş ama önüne üç şef dizilmiş. Verimsiz bir durumdu. Arzulanan bu değildi elbette. Bizden önce niyetler oluşmuştu. Düzenlemeyi yaptık. KHK’yı önümüzdeki günlerde uygulayacağız” diye konuştu.

“Bu dönüşüm sürecinde sağlık çalışanlarının endişesi ve sıkıntısı olmasın. Bizim sağlıkta zaten eleman ihtiyacımız tamamlanmış değil. Herkese ihtiyacımız var” şeklinde konuşan Bakan Demircan, yetkinin illerde tek elde toplanacağını, kaynakların verimli kullanılacağını ifade etti.

Sağlık çalışanlarına şiddetin kabul edilebilir bir şey olmadığını da söyleyen Demircan, “Sağlık fedakarlık ve gönüllülük isteyen bir hizmettir, değerli bir hizmet alanıdır. Kendinizi ve sağlığınızı emanet ettiğiniz kişiye el kaldırılması kabul edilebilir bir durum değildir. Sizlerin tavsiyelerini de alarak ne yapılması gerekiyorsa, yapılanların üstüne yapacağız” dedi.

Memiş: "Sağlık çalışanları, emeklerine saygı istiyor"

Programda konuşan Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ise sağlık çalışanlarının toplumun tamamından emeklerine saygı istediğini belirterek, sağlık çalışanlarına her yönüyle hak ettikleri değerin verilmesi gerektiğini söyledi.

Memiş, sağlıkta dönüşümle birlikte halkın sağlık hizmetlerine ulaşması ve memnuniyetinin arttığını, ancak sağlık çalışanlarının memnuniyetinin artmadığını ifade etti.

Sağlık çalışanlarının artık sağlıkta dönüşüm döneminde karşılaştığı sorunlarla daha fazla yaşamak istemediğini belirten Memiş, “Ücret dağılımındaki adaletsizlikler, aile ve sosyal hayatını bitiren iş yükü, nöbetler, başta şiddet olmak üzere sağlığı ve güvenliğini tehdit eden riskleri tekrar yaşamak istemiyoruz” şeklinde konuştu. Sağlıkta gelişim ve kalite döneminin sağlam bir temele oturtulmak isteniyorsa, önce sağlık çalışanlarının sorunlarının çözülerek işe başlanması gerektiğini kaydeden Memiş, sağlık çalışanları olarak hakları olmayanı talep etmediklerini, sağlık hizmetlerinin yüksek riskli meslek grubunda olduğundan diğer meslek mensuplarına verilen yıpranma payının sağlık çalışanlarına da verilmesini istediklerini kaydetti. Memiş, kreş konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından talimat verilmesine rağmen, bir arpa boyu yol kat edilemediğini vurguladı.

Döner sermaye konusunda yaşanan adaletsizliğe de dikkat çeken Memiş, adaletli bir performans sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Lisans tamamlamanın kendi kazanımları olduğunu belirten Memiş, 2015 ve sonrası mezun olanlara da bu hakkın verilmesini gerektiğini söyledi.

Sempozyumda ayrıca, SASAM Sağlık Politikaları Direktörü, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, TBMM Aile, Sağlık, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Vural Kavuncu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da birer konuşma yaptı.