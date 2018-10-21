Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Mehmet Öz ile bir araya geldi

Dr. Mehmet Öz ile Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eylül ayındaki davetine icabet ederek Türkiye'ye geldi. Bakan Koca, Mehmet Öz'ü Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde kabul etti. Görüşmede yerli ilaç ve tıbbi cihaz, teknoloji transferi, sağlık turizmi, şehir hastaneleri, mükemmeliyet merkezleri ve göçmenlere yönelik eğitimler ele alındı. Bakan Koca, sağlık turizmine büyük önem verdiklerini ve Türk sağlığını dünyada marka haline getirmek için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. Bakan Koca, sağlık turizmine ilişkin faaliyetleri koordine etmek üzere ilgili kanunla USHAŞ'ın (Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.) kurulduğunu; devletler arası anlaşmalarla ve sigorta şirketleriyle işbirliği içinde sağlık turizminin kapsamının genişletileceğini ifade etti.

Türkiye'nin ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz konusunda dışa bağımlılıktan bir an önce kurtulması gerektiğini ve bu konunun hükümetin en önemli hedeflerinden biri olduğunu belirten Koca, özellikle ilaç üretimi konusunda Türkiye'nin geldiği noktanın kesinlikle dünyanın gerisinde olmadığını kaydetti. Koca, yabancı firmaların tekellerinin kırılabilmesi için yerli firmalara mümkün olan tüm desteğin verileceğini ifade etti.

Mehmet Öz ise Türkiye'de son derece kaliteli ve ucuz sağlık hizmeti verildiğinin altını çizdi. Öz, “Sağlık turizminde uzmanlık alanları kendi içinde daha güçlü şekilde örgütlenmeli. Türkiye'nin kanser tedavisi, kalp ve beyin cerrahisi, nöroloji, çocuk sağlığı gibi alanlardaki başarısı, yurtdışında daha iyi tanıtılmalı” diyerek bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurguladı. “Türkiye'deki hastaneler; bilimsel çalışmalar ve tanıtım için yurt dışındaki büyük hastanelerle daha sıkı akademik işbirlikleri kurmalı” diyen Öz son olarak, Suriyeli göçmenlerin sağlık ihtiyaçlarını karşılayan personele eğitim verilmesi konusundaki projelerini aktardı.

Görüşmede e-ihale (sağlık market) sistemi, şehir hastaneleri ve mükemmeliyet merkezleriyle ilgili son gelişmeler de ele alındı.