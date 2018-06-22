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  •  » Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, "Bilkent Şehir Hastanesini Tamamlıyoruz. Kalemler Incelendikten Sonra Kayıt Alacağız, Bir Ay Içinde Tamamlanacak. Ankara'daki Bazı Hastanelerimizi Ve Üniversitelerdeki Iyi Klinikleri Buraya Taşıyacağız" Dedi.
22 Haziran 2018 12:13

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, "Bilkent Şehir Hastanesini tamamlıyoruz. Kalemler incelendikten sonra kayıt alacağız, bir ay içinde tamamlanacak. Ankara’daki bazı hastanelerimizi ve üniversitelerdeki iyi klinikleri buraya taşıyacağız" dedi.

IHAAW121327-GEN/22-06-2018 - Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, "Bilkent Şehir Hastanesini tamamlıyoruz.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş,

22 Haziran 2018 12:13

Kalemler incelendikten sonra kayıt alacağız, bir ay içinde tamamlanacak. Ankara’daki bazı hastanelerimizi ve üniversitelerdeki iyi klinikleri buraya taşıyacağız" dedi. 22.06.2018 12:13:27 TSI NNNN




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