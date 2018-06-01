Sağlık Bakanlığı ’’Ramazan Fırsat, Sigarayı At’’ kampanyası başlattı

Tütün ve tütün ürünlerinin zararları hakkında toplum bilincinin artırılması amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Dünya Tütünsüz Günü” olarak ilan edilen 31 Mayıs tarihi dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla tütün ve tütün ürünlerinden çocuk ve gençlerin uzak durmasının teşvik edilmesi, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla “Ramazan Fırsat, Sigarayı At” kampanyası başlattı. Kampanya, 10 gün boyunca 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Tütün kullanımının sağlığa zararları konusunda kamuoyunu bilgilendirmek, özellikle çocuk ve gençlerin tütün ürünlerinden korunmasını teşvik etmek amacıyla vatandaşın yoğun olarak toplandığı mahallerde belirlenen alanlarda sağlıklı yaşam araçları ve konu ile ilgili sağlık profesyonelleri, tütünün zararları konusunda bilgi verecek. Etkinlik

Ankara’da da 19.00-23.00 saatleri arasında Altındağ ilçesi Hamamönü’nde ve Etimesgut ilçesi Kent Meydanı’nda 10 gün boyunca sürdürülecek.

Etkinlik kapsamında halk sağlığı uzmanlarınca katılımcıların karbonmonoksit cihazıyla karbonmonoksit ölçümleri yapılarak katılımcılar bilgilendirilecek. Katılımcılar dumansız hava sahası logosu baz alınarak tasarlanan ‘Sigara Atık Kutusu’na sigara paketlerini atmaları için teşvik edilerek, etkinlik süresince katılımcılara sigaranın zararlarının anlatıldığı ve sigarayı bırakmaları için öneriler sunan broşürler, sağlıklı yaşamı teşvik eden çeşitli hediyeler ve sigaranın ekonomik giderini düşündüren kumbaralar dağıtılacak.