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10 Temmuz 2018 19:09

Sağlık Bakanlığında devir teslim töreni

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gerçekleştirilen devir teslim töreniyle birlikte yeni görevine resmen başladı.

Sağlık Bakanlığında devir teslim töreni

10 Temmuz 2018 19:09

Koca, ’’AK Parti hükümetinin bugüne kadar sağlıkta dönüşüm reformu daha ileri bir noktaya taşımayı hedefliyoruz’’ dedi.


Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlenen törenle görevi eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’dan devraldı. Törende bir konuşma yapan Demircan,’’Mülkün sahibi Cenan-ı Hak. İnsan bazında ülkenin sahibi milletimiz. Yaklaşık bir yıl önce sağlık Bakanlığında bu göreve başladık. Bir yıl içerisinde milletimize sağlık alanında hizmet etmeye gayret ettik. Türkiye sağlık alanında son 16 yıldır mükemmel gelişmeler kaydetti. Türkiye’nin sağlıkta öncesiyle kıyaslanamayacak başarısı bundan sonra da artarak devam edecek. Bu bayrağı yeni alan arkadaşım bundan sonra bayrağı daha yükseğe dikmek üzere o da üzerinde düşeni yapacak, bundan eminiz. Türkiye bu sistem değişikliğiyle daha önceki dönemlerde gelişmesinin önüne engel teşkil eden vesayet baskılarından , darbelerden, koalisyon sıkıntılarından kurtulmuş olarak kendisini daha iyi bir şekilde ileriye taşıyacak. Yeni kadroların da yeni sistemle Türkiye çok daha güzel hizmetler vereceğine inanıyorum Fahrettin Koca beye bundan sonra yapacağı bütün çalışmalarda başarılar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, AK Parti hükümetinin bugüne kadar sağlıkta dönüşüm reformu daha ileri bir noktaya taşımayı hedeflediklerini belirterek, “Bu süreçte özellikle çalışan memnuniyeti ile birlikte hasta memnuniyetini de öncelikli kılacağımızı ifade etmek istiyorum. Vatanımıza milletimize hayırlı olur inşallah’’ şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından birbirine hediye takdiminde bulunan Demircan Koca daha sonra eski Bakan Demircan’ın makam odasına geçerek burada görüşmelerini devam ettirdi.




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