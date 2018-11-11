Sağlık Bakanlığından Bosna-Hersek'e 'Acil Sağlık Eğitimi'

Sağlık Bakanlığının düzenlediği "Acil Sağlık Hizmetleri ve Afet Yönetimi Eğitim Programı" 41 Boşnak sağlık personelinin katılımıyla İzmir'de başladı.

Sağlık Bakanlığının düzenlediği "Acil Sağlık Hizmetleri ve Afet Yönetimi Eğitim Programı" 41 Boşnak sağlık personelinin katılımıyla İzmir'de başladı. Program kapsamında acil ve travmalı hastaya yaklaşım, olay yeri yönetimi, temel yaşam desteği ve CPR uygulaması, ambulans sürüş teknikleri ve afetlerde sağlık hizmetleri gibi başlıklarda eğitim veriliyor. Boşnakça bilen Sağlık Bakanlığı çalışanlarının yürüttüğü teorik ve uygulamalı eğitimler iki hafta sürecek. Bakanlık eğitim kapsamında Bosna-Hersek'ten gelen 41 sağlık personeline kendi dillerinde eğitim veriyor. İzmir Urla Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezinde düzenlenen eğitimlerde Türkiye'nin sağlık alanındaki deneyimleri paylaşılıyor ve sağlık sistem transferinin sağlanması hedefleniyor. Programda UMKE eğitmenleri tarafından uygulamalı sunumlar yapılacak ve AFAD ile 112 Komuta Kontrol Merkezlerine ziyaretler gerçekleştirilecek.

5 yıldır Türkiye'de düzenlenen programlara bugüne kadar 21 ülkeden 650 sağlık personeli katıldı.

Türkiye'nin acil sağlık hizmetleri konusunda dünyada öne çıkan başarılı çalışmaları nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ortaklığıyla 5 yıldır Türkiye'de düzenlenen programlara bugüne kadar 21 ülkeden 650 sağlık personeli katıldı. Bu ülkeler arasında Özbekistan, Pakistan, Sudan, Filistin, Gürcistan, Arnavutluk, Macaristan, Kosova, Makedonya, Moğolistan, Kırgızistan, Benin, Fildişi Sahili, Azerbaycan, Endonezya, Tacikistan, Gambiya, Etiyopya, Nijer, Moldova ve son olarak Bosna-Hersek yer alıyor.