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18 Temmuz 2018 09:25

Sağlık Bakanlığından sağlıklı emojiler

Sağlık Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından “Dünya Emoji Günü” dolayısıyla sağlık konusunda emojili paylaşımlar yaparak takipçilerini bilgilendirdi.

Sağlık Bakanlığından sağlıklı emojiler

18 Temmuz 2018 09:25


Shigetaka Kurita’nın 1990’ların sonunda keşfettiği "emoji"yi, Oxford Sözlüğü 2015’te yılın kelimesi seçti. Akıllı telefonlarla birlikte sıklıkla kullanılmaya başlayan emojiler, her geçen gün gelişiyor. Her yıl 17 Temmuz Dünya Emoji Günü olarak kutlanıyor. Sağlık Bakanlığı da “Dünya Emoji Günü’nü” değerlendirerek sosyal medya hesap takipçilerine sağlık tavsiyelerini emojiler ile verdi.


Bakanlık, sosyal medya hesabından “Beden ve ruh sağlığınız için gülümsemeyi ihmal etmeyin, güneş gözlüğü alırken uzmanlar tarafından onaylanmayan gözlükleri tercih etmek göz sağlığına zarar verebilir, zayıflamak isterken sağlığınızdan olmayın, ısınmadan yapılan spor hareketleri ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir ve uzun süre bilgisayar karşısında oturmak göz sağlığına olumsuz etkiler” gibi içeriklere uygun emojiler ekleyerek daha dikkat çekici hale getirildi. Paylaşımlar takipçileri hem gülümsetti hem de büyük ilgi görmesini sağladı.




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