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12 Temmuz 2017 13:03

Sağlık çalışanlarının 15 Temmuz destanı belgesel oldu

Sağlık çalışanlarının 15 Temmuz hain darbe gecesi yaşadıkları, ‘Sağlık Kahramanlarının 15 Temmuz Destanı’ adıyla belgesel haline getirildi.

Sağlık çalışanlarının 15 Temmuz destanı belgesel oldu

12 Temmuz 2017 13:03


Sağlık-Sen tarafından hazırlanan belgeselde, o gece sağlık çalışanlarının yaşadıkları olaylar filme alındı. Ankara ve İstanbul’da o gece gerek saldırıya uğrayan, gerekse yaralılara ateş hattında müdahale etmeye çalışanların yaşadıklarının anlatıldığı belgeselde sağlık çalışanlarının destansı mücadelesine yer veriliyor.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık çalışanlarının o gece ayrı bir destan yazdığını, beyaz kahramanların; Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’de evlerinden hastanelere koştuğunu kaydetti. Nöbette olan meslektaşlarına yardıma giden hekim, hemşire ve tüm sağlık teşkilatına minnettar olduklarını söyleyen Memiş, “Çoğunu televizyonlardan izlediğimiz 15 Temmuz gazilerimizin acil servislerde ilk müdahalelerini yapan, ameliyatlarını gerçekleştiren, hayata tutunmalarını sağlayan sağlık çalışanlarımıza halkımız adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.


Tankların ezdiği, üzerine kurşun yağdırılan, cadde ortasında son nefesini veren insanların yanında sağlık çalışanlarının olduğuna dikkat çeken Memiş, kurşunların arasından yaralıları ambulanslara taşıyan, asker kıyafetli FETÖ’nün teröristlerine karşı ölümü göze alıp vatan sevdalısı gerçek askerimize, kahraman polislerimize ve aziz vatan evlatlarımıza olay yerinde müdahale eden sağlık çalışanlarının hepsinin bir kahraman olduğunu ifade etti.


Sağlık çalışanlarının yalnızca hastanelerde değil, meydanlarda darbecilere karşı da üstün bir mücadele örneği ortaya koyduğunu dile getiren Metin Memiş, “O gece sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızdan ve ailelerinden de gazilerimiz oldu, şehitler verdik. Sağlık çalışanlarımızın o günkü destansı mücadelesini bir belgesel ile ölümsüzleştirdik, tarihe not düştük” dedi.


Sağlık-Sen tarafından hazırlanan belgesel, bazı televizyon kanallarında da yayınlanacak.




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