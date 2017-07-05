Sağlık kontrolünden geçen leylekler takibe alındı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yavru leyleklere sağlık kontrolü ile göç yollarının takibi ve bilgi edinme amacıyla halkalama işlemleri yapıldı. Leylek yuvalarına ulaşmak için itfaiye ekiplerinden yardım isteyen Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü yetkilileri, itfaiye aracının merdiveninden yaralanarak sepetlere aldıkları leylekleri aşağı indirdi. Aşağı indirilen leylekler, veterinerler tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından halkalanarak tekrar yuvalarına bırakıldı.

Halkalama nedir?

Halkalama, leyleklerin yaşam süresi, göç hareketleri, eş seçimleri, yuva yerine dönüş ve ölüm nedenleri gibi konularda bilgi sahibi olmak amacıyla yapılan çalışmadır. Sepete alınan leyleklerin ağırlık ölçümü ile gaga ve kanat ölçümleri yapılır. Ardından bacağına takip amacıyla halka takılan leylek, tekrar yuvasına bırakılır.