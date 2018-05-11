Hemşireler Günü ve Haftası sebebiyle bir açıklama yapan Memiş, sağlık hizmetlerinin bir bütün olarak verilmesine karşın asıl yükü çekenin hemşireler olduğunu, ancak hemşirelerin yoğun iş yükü altında ezildiğini kaydetti. Sağlıkta dönüşümün birinci aşamasında yıllık sağlık hizmetlerine ulaşım ve vatandaş memnuniyetinin artmasına karşın personel sayısında artış yaşanmadığına dikkat çeken Memiş, “Bu başarının sağlanmasında sağlık çalışanları içinde en büyük sayıya sahip olan hemşirelerin payı büyüktür. Hemşireler, sağlıkta dönüşümün kahramanlarından olmalarına karşın hak ettikleri değeri görmemekte, sorunlarının çözümüne yönelik kalıcı adımlar atılmamaktadır. Gerekli istihdamlar yapılarak, başta hemşireler olmak üzere sağlık çalışanlarının yükünün azaltılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Açıklamasında hemşirelerin taleplerini de dile getiren Metin Memiş, hemşireliğin yardımcı sağlık personeli olarak tanımlanmasının doğru olmadığını belirterek, hemşirelere mesleği ile örtüşmeyen görevler verilmemesi gerektiğini kaydetti. Sağlık çalışanlarının ortak sorunlarından birisinin de yıpranma payı olduğunu vurgulayan Memiş, “Büyük çoğunluğu kadın olan sağlık çalışanları 7 gün 24 saat çalışmasına karşın yıpranma payı alamıyor. Konuyu ısrarla gündeme getirdik ve ilk olarak bunun sözünü aldık. Uzun uğraşlarımız sonucu yıpranma payı TBMM aşamasına gelmiş durumda. Yıpranma payı bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde yasalaşmalı, sağlık çalışanlarının önemli bir talep ve beklentisi hayata geçmelidir” ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının bir başka sorununun ise kimsenin memnun olmadığı performans sistemi olduğunu dile getiren Memiş, çalışanları memnun edecek, çalışma barışını sağlayacak, hizmet kalitesi ve verimliliği artıracak yeni bir performans sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını da isteyen Memiş, sağlık çalışanlarının emekli olduklarında yaşadıkları emekli maaşı ve emeklilik tazminatı kayıplarının önüne geçileceğini dile getirdi.

Çalışanlarının büyük bir kısmını kadınların oluşturduğu sağlık alanında yaşanan en büyük sorunlardan birinin de kreş konusu olduğunu söyleyen Memiş, mevcut kurumlardan kreşi olmayan yerlerde kreş açılması, yeni yapılacak tesislerde de mutlaka kreşe yer verilmesi gerektiğini kaydetti. Memiş, 24 saat esasına göre hizmet veren kurumlarda kreş hizmetinin de 24 saat verilmesi gerektiğini vurguladı. Sağlıkta yaşanan şiddete de dikkat çeken Memiş, “Şiddetin önlenmesi, toplumsal bir sorumluluktur. Şiddet uygulayanların tutuklu yargılanmasını sağlayacak yasal düzenlemenin kararlılıkla uygulanmasını istiyoruz. Yasal düzenlemelerin yanı sıra fiziki önlemler de alınmalı, şiddete maruz kalan çalışanlara her türlü destek verilmelidir” dedi.

Sendika olarak yıllardır kamuda sözleşmeli istihdamın yanlışlığına dikkat çektiklerini belirten Memiş, farklı türdeki istihdamların çalışma barışını bozduğunu, başta aile bütünlüğü olmak üzere birçok sorunu beraberinde getirdiğini belirtti. Memiş, yüz binlerce taşerona verilen kadronun sayıları çok az olan vekil ebe ve hemşirelere de verilmesi çağrısında bulundu.