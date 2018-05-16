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16 Mayıs 2018 15:26

Sağlık-Sen Engelliler Komisyonu’ndan işitme engelli öğrencilere ziyaret

Sağlık-Sen Engelliler Komisyonu, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulu’na ziyarette bulunarak, işitme engelli öğrencilere hediyeler verdi.

Sağlık-Sen Engelliler Komisyonu’ndan işitme engelli öğrencilere ziyaret

16 Mayıs 2018 15:26


Ziyarete Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcıları İdris Baykan, Mustafa Örnek, Sağlık-Sen Genel Merkez Engelliler Komisyonu Başkanı Kemal Ergün, Sağlık-Sen Genel Sekreteri Fatih Seyran ve Sağlık-Sen Genel Merkez Engelliler Komisyonu yönetimi katıldı. Heyete Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulu Müdürü Mehmet Uğur Parmaksız eşlik ederek, öğrenciler ve okul hakkında bilgi verdi.


Sağlık-Sen Genel Merkez Engelliler Komisyonu Başkanı Kemal Ergün, ziyarette “engellilere karşı duyarlılık” mesajı verdi. Engellilere yaklaşımın toplumun aynası olduğunu ifade eden Ergün, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu belirtti. Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulu’nun işitme engelli çocuklar için büyük bir hizmet olduğunu vurgulayan Ergün, engelli çocuklara emek veren öğretmenlere teşekkür etti. Engellilere karşı yardımcı ve duyarlı olunması gerektiğini söyleyen Ergün, “Unutmayalım ki her sağlıklı insan bir engelli adayıdır” dedi.




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