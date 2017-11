Sağlık-Sen, kadına şiddeti balon uçurarak protesto etti

Sağlık-Sen Genel Merkez Kadınlar Komisyonu, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla bir AVM’de "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" konulu basın açıklaması yaptı.

Burada konuşan Komisyon Başkanı Burcu Gülcan, dünyada ve Türkiye’de kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığını belirtti. Gülcan, kadınlara ve kız çocuklarına yöneltilmiş şiddete hayır demek için toplumun her kesiminin duyarlılık ve dayanışmayla birlikte gereken hassasiyeti göstermesi gerektiğini söyledi. Şiddetin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlar ve kız çocuklarının yaşamlarını olumsuz etkilediğini ifade eden Gülcan, kadınların temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden ve bu haklara erişimlerini engelleyen her bireyin insanlık suçu işlediğini dile getirdi. Türkiye’de günde ortalama 5 kadının öldürüldüğünü ve her 4 saatte bir kadının şiddet ve cinsel saldırıya maruz kaldığını söyleyen Gülcan, kadınların dayanışmasının bu noktada büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kadınların en çok insanca yaşama hakkını ve kadınlık orunu korumaya çalıştığını aktaran Gülcan, "Son yıllarda ülkemizde yapılan reformlar çerçevesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi amaçlı yasal düzenlemelere de önem verilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu konuda ciddi çalışmalar yürütmekte ve kadına yönelik ülkemizde yaşanan baskı, şiddet ve hak ihlallerine karşı mücadelede mağdurların her zaman yanında olmaktadır. Kadın inisiyatifleri olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte mevcut yasal düzenlemelerin daha da geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için kapsamlı ortak çalışmalar yürütülmesini arzu ediyoruz" dedi.

"Aileler çocuklarına eşit sevgi, saygı ve ilgi göstermelidir"

Kadın ve kız çocuklarına karşı toplumda ve aile içinde yaşanan şiddete karşı her bireyin duyarlı, bilinçli ve yardımsever olması gerektiğini belirten Komisyon Başkanı Burcu Gülcan, "Aileler, evlatlarını yetiştirirken kız-erkek ayrımı yapmadan her çocuğa birey mantığıyla yaklaşmalı; çocuklarına eşit sevgi, saygı ve ilgi göstermelidir. Toplumdaki her birey bu yönde eğitilmeli, kız çocuklarının aileleri tarafından değer verilme ve saygı görmenin önemine dikkat çekilmeli, her türlü cinsiyetçi baskılar ortadan kaldırılmalıdır. Toplumdaki her birey kadına yönelik şiddetin önlenmesi için mücadele etmeli ve yöneticiler, bunu önlemeye yönelik politikalarında tutarlı ve kararlı olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kadınların sosyal çevresi ile dayanışma içinde tutulması ve yalnız olmadıklarının hissettirilmesi gerektiğini söyleyen Gülcan, "81 ilimizde düzenlediğimiz eş zamanlı basın açıklamamız ve farkındalık etkinliğimizle ülkemizde yaşanan kadın hakları ihlallerine karşı herkesi birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz. Mağdur olmuş kadınlarımız için de sendikamız bünyesinde her türlü yardımı yapmaya ve destek vermeye hazırız. Bugünü simgeselleştirmek adına elimizde bulunan balonları gökyüzüne bırakarak kadınlarının örselenmediği bir toplumda var olmasını diliyorum. Kadına yönelik şiddetin son bulması için toplumun tüm kesimlerine çağrımızı yineleyerek katılımınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla üzerinde kadınların el izi olan balonlar gökyüzüne bırakıldı.