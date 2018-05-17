Sağlık-Sen Kadınlar Komisyonu Filistinli şehitler için fidan dikti

Sağlık çalışanları adına basın açıklaması yapan Sağlık-Sen Genel Merkez Kadınlar Komisyonu Başkanı Burcu Gülcan, büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyan ABD’nin İsrail işgal ve sömürüsüne destek anlamındaki bu adımın kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi. “Terörist devlet İsrail ve küresel koruyucusu Amerika Birleşik Devletleri’nin Kudüs’te yaktığı terör ateşi hızla büyümekte ve bölgeyi tehdit etmektedir” diyen Gülcan, “Üç semavi dinin kutsal kabul ettiği Kudüs’ün emperyalizm ve siyonizm ittifakıyla Müslümanların yok sayılarak Yahudi işgaline çanak tutulmasını asla ama asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz” dedi.

Emperyalizmin ve siyonizmin birbirini tamamladığını belirten Gülcan, “İkisinden birine arka çıkanın diğerinde de çıkarı vardır. Tüm dünyanın gözü önünde emperyalist Amerika’nın şımarttığı siyonist İsrail’le el ele, kola kola yeni bir işgal girişimi içindedir” ifadelerini kullandı. “Bizler sağlıkçı anneler ve sağlık çalışanları olarak şehitlerimize rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar dilerken, saldırıları nefretle lanetliyor ve kınıyoruz” diyen Gülcan şunları söyledi:

“Terörist devlet ve koruyucusunun kustuğu kan, ölüm ve göz yaşına karşılık milletimizin topyekûn gösterdiği tepki, iç ve dış kamuoyunun harekete geçirilmesi açısından son derece önemlidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet büyüklerimiz ve siyasi parti temsilcilerimizin İsrail ve ABD terörüne karşı gösterdikleri sert tepki, uluslararası vicdanı rahatsız edecek niteliktedir. Hükümetimizin dünya kamuoyunu harekete geçirmek için başlattığı diplomatik girişimleri destekliyoruz. Ülkesine kovduğumuz sözde elçilerini bu topraklarda bir daha görmek istemiyoruz. Devletimizin tepkilerinin devam ederek sürmesi en büyük temennimizdir. Filistin ülkemiz, milletimiz ve İslam dünyasının olduğu kadar insanlığın ortak sorunudur. Kendi öz vatanlarından atılmak istenen Filistinliler’in haklı bağımsız devlet olma talebinin karşılanması en temel haklarıdır. Kendi vatanlarında yaşayabilmek için verilen destansı mücadele, inanıyoruz ki en kısa zamanda karşılığını bulacak, bütün Filistinliler vatanlarında özgürce yaşayacak, Mescid-i Aksa tekrar özgür olacaktır.”

Basın açıklamasına Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcıları Kemal Çırak, Himmet Bayar, Mustafa Örnek ve Sağlık-Sen Genel Sekreteri Fatih Seyran katıldı. Basın açıklamasının ardından şehit olan Filistinlileri temsilen Atatürk Orman Çiftliği’ne 62 fidan dikildi.