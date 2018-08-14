Metin Memiş, Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarının katılımıyla, basın açıklaması yaptı. Açıklamasında Türkiye’ye ekonomik savaşla baş eğdirmek istendiğini belirten Memiş, buna karşılık yerli üretim, yerinde tüketim ve daha çok çalışmayla bu sürecin atlatılacağına inandıklarını ifade etti.

Türkiye’nin ekonomisine, üretimine, emek ve alın teriyle elde edilmiş birikimlerine yönelik saldırıları ahlak, hukuk ve demokrasi dışı, gayri meşru olarak değerlendiren Metin Memiş, “Bizler emeğimizi, alın terimizi insanımızın hizmetine sunan, milletimizin sağlığı ve esenliği için 7/24 ülke için nöbet tutan sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olarak bu kirli savaşı lanetliyoruz. Her ne olursa olsun, devletimizin aldığı kararların arkasında olacağımızı, küresel sermayenin baskılarına boyun eğmeyeceğimizi bütün dünyaya ilan ediyoruz.” Şeklinde konuştu.

Bağımsız, büyük ve güçlü Türkiye idealine yürekten bağlı olduklarını kaydeden Memiş, sağlık çalışanları olarak ülkemizin yüksek ideallerinin peşinde koşmaya devam edeceklerini vurguladı.

Sağlık çalışanları olarak bu süreçte kendi görev alanlarında her türlü sorumluluğu alarak, fedakarlıktan kaçınmadan çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Metin Memiş, “Türkiye’yi milli üretim, milli teknoloji, milli ekonomi hedeflerine ulaştırmak için daha fazla gayret gösterecek, daha fazla alın teri dökeceğiz.” İfadelerini kullandı.

Ülke olarak 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a kadar türlü darbe girişimleri, ihanet senaryolarının üstesinden geldiğimizi söyleyen Memiş, “Bugün de emperyalizmin oyununu boşa çıkarmak için daha güçlüyüz, daha kararlıyız. Sağlık-Sen olarak; Milli ekonominin ‘yerli üretim, yerinde tüketim’ anlayışı ile güçleneceğine inanıyoruz. Yeni Türkiye’de sağlık milli ekonominin lokomotifi sektörlerinden biri olacak. Tıbbi cihazda, ilaçta, aşıda, Büyük ve Güçlü Türkiye’ye yakışan yerlileşme ve yerelleşme, hedeflerimiz var. Özellikle sağlık turizminde dünya liderliği hedefimiz var. Bu hedefler gerçekleştiğinde dünyaya sağlık hizmeti, sağlık teknolojisi, sağlık bilgisi ihraç eden lider ülke olacağız” dedi.

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olarak bu milli hedeflerin hem sahibi, hem hamisi olduklarını sözlerine ekleyen Memiş, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Ülkemize yönelik ekonomik teröre karşı sağlığın vizyonunu bütün ruhumuzla sahipleneceğiz. İnanıyoruz ki, Türkiye’ye ekonomik savaş ilan edenler; kaya gibi sağlam milli birliğimizden toz bile koparamayacaklar. Kazanan barış ve aydınlık dolu gelecek olacak. Kazanan emek ve alın teri olacak. Kazanan milli ekonomi olacak. Kaybeden emperyalizm, Kazanan Yeni Türkiye olacak.”