Sağlık-Sen yıpranma payı için TBMM’de

Memur-Sen Genel Başkanvekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, içinde yıpranma payının da yer aldığı torba yasa görüşmeleri öncesi AK Parti TBMM Grup Başkanı Prof. Dr. Naci Bostancı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç ile TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Dr. Şenel Yediyıldız’ı ziyaret etti. Memiş, daha sonra TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına katılacak. İlk olarak Naci Bostancı’yı ziyaret eden Memiş, yıpranma payının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözünü verdiği şekilde, 5 yıla 1 yıl çıkması gerektiğini kaydetti. Sağlık hizmetlerinin bir ekip işi olduğunu söyleyen Memiş, "Sağlık hizmetleri bir ekip işidir. Bu hizmetler sunulurken ekibin tamamı yıpranıyor. Ayrım yapmak, çalışma barışını bozacak ve adaletsizliğe yol açacaktır" ifadelerinde bulundu.

Yıpranma payının geçmişe dönük çıkmasının önemine de değinen Memiş, şu anda görev yapan sağlık çalışanlarının, bu hizmeti yerine getirirken yıprandığını ve yıpranma payının geriye dönük verilmesiyle bir hakkın teslim edilmiş olacağını belirtti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç’i ziyaret eden Memiş, yıpranma payının geriye dönük olarak verilmesi ve bütün sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiğini dile getirdi. Maliye Bakanlığının, sağlık hizmetindeki bazı branşların yıpranma payı kapsamı dışında tutmaya çalışmasının anlaşılamaz ve kabul edilemez bir durum olduğunu söyleyen Memiş, “Sağlık bir ekip işidir. Bir ameliyata giren ekibin tamamı, ambulansla hastaya giden ekibin tamamı yıpranmaktadır, aynı riskleri taşımaktadır. Yıpranma, bu sebeple bütün sağlık çalışanlarını kapsamalıdır” ifadelerini kullandı.

Hekimlerin emekli maaşlarına yapılacak düzenlemeyi önemsediklerini söyleyen Memiş, sadece hekimlerin değil, bütün sağlık çalışanlarının emekli maaşının düşük olduğunu ifade etti. Bütün sağlık çalışanlarının emekli maaşlarının artırılması gerektiğini vurgulayan Memiş, bunun için yapılması gerekenlerden birinin de ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması olduğunu kaydetti. Memiş ayrıca, 3600 Ek göstergenin, bütün sağlık çalışanlarına verilmesinin de emekli maaşlarının artışına etki edeceğini dile getirdi.

Plan ve Bütçe Komisyonu çalışması öncesi son ziyaretini TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Dr. Şenel Yediyıldız’a gerçekleştiren Memiş, Sağlık-Sen’in çalışmaları ve talepleri hakkında bilgi verdi. Yıpranma payının bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak ve geriye dönük olarak çıkması gerektiğini dile getiren Memiş, yasa tasarılarının ele alınacağı komisyonların çalışmalarına katılarak, taleplerini dile getireceklerini söyledi.