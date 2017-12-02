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02 Aralık 2017 11:57

Sağlıklı Kentler Birliği Çankaya’da toplandı

Sağlıklı Kentler Birliği Çankaya Belediyesi’nin ev sahipliğinde bir araya geldi.

Sağlıklı Kentler Birliği Çankaya’da toplandı

02 Aralık 2017 11:57

Toplantıya, sağlıklı kentlerin gelişimi konusunda yapılabileceklerin planlanması için 40 belediyeden 110 uzman katıldı.


Çankaya Belediyesi, üyesi olduğu Sağlıklı Kentler Birliği toplantısına ev sahipliği yaptı. İki gün süren toplantılarda katılımcı belediye temsilcileri Kent Sağlıklı Gelişim Planı hazırlanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Toplantının bitiminde İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’ne bünyelerinde gerçekleştirdikleri Sağlıklı Gelişme Planı için teşekkür sertifikaları verildi.


Çankaya Belediyesi’ne Karbon Ayak İzi ve Enerji Eylem Palanı ile Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı çalışmaları nedeniyle iki ayrı sertifika daha verildi.


Toplantıların ardından Anıtkabir’i ziyaret eden katılımcılar, Çankaya Belediyesinin sağlıklı kent anlayışını somutladığı kreş, Çankaya Evleri, kültür sanat merkezleri, Çocuk Teknoloji Evi, sağlık ve rehabilitasyon merkezleri, doğal malzemeli park ve oyun alanları gibi hizmetleri gezdi.




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