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04 Mayıs 2018 10:49

"Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa" müzikali Gölbaşı’nda

Sağlık Bakanlığının katkısıyla çocuk ve gençlerin sağlıklı yaşama teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan "Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa" müzikali, yeni sezonda ilk kez Ankara Gölbaşı’nda sahnelenecek.


04 Mayıs 2018 10:49


Eski mahalle oyunlarını, sosyalleşmeyi, sporu, paylaşımı, takım ruhu gibi değerleri çocuklara kazandırmayı amaçlayan, milli, manevi değerlere sahip sıcak bir mahalleden esinlenilmiş çizgi karakter projesi olan "Rafadan Tayfa", Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, "Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa" kurgusu ile gösterimlerini sürdürüyor.


Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan "Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa" müzikali, 7 Mayıs’ta saat 11.00 ve 13.30 arasında Gölbaşı Cumhuriyet Spor Salonu’nda iki seans halinde sahnelenecek.


"Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa" müzikalini tüm çocuklar ücretsiz olarak izleyebilecek.




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