"Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa" müzikali Gölbaşı’nda

Eski mahalle oyunlarını, sosyalleşmeyi, sporu, paylaşımı, takım ruhu gibi değerleri çocuklara kazandırmayı amaçlayan, milli, manevi değerlere sahip sıcak bir mahalleden esinlenilmiş çizgi karakter projesi olan "Rafadan Tayfa", Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, "Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa" kurgusu ile gösterimlerini sürdürüyor.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan "Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa" müzikali, 7 Mayıs’ta saat 11.00 ve 13.30 arasında Gölbaşı Cumhuriyet Spor Salonu’nda iki seans halinde sahnelenecek.

"Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa" müzikalini tüm çocuklar ücretsiz olarak izleyebilecek.