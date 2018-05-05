’Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa’, Pursaklar’da sahne aldı

Eski mahalle oyunlarını, sosyalleşmeyi, sporu, paylaşımı, takım ruhu gibi değerleri çocuklara kazandırmayı amaçlayan; milli ve manevi değerlere sahip olan sıcak bir mahalleden esinlenilmiş çizgi karakter projesi olan “Rafadan Tayfa” Pursaklar’da sahne aldı. Bir günde 2 bin çocuk bu müzikalle tebessüm etti. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, “Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa” kurgusu ile çocukları hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi. Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri ve ilkokul öğrencilerinin katıldığı “Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa” Müzikali iki seans olarak sahnelendi. Tüm çocukların ücretsiz olarak izlediği Rafadan Tayfa müzikali büyük beğeni topladı.