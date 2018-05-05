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05 Mayıs 2018 09:24

’Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa’, Pursaklar’da sahne aldı

Sağlık Bakanlığının katkısıyla çocuk ve gençlerin sağlıklı yaşama teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan “Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa” müzikali Pursaklar belediyesi Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezinde çocuklarla buluştu.

’Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa’, Pursaklar’da sahne aldı

05 Mayıs 2018 09:24


Eski mahalle oyunlarını, sosyalleşmeyi, sporu, paylaşımı, takım ruhu gibi değerleri çocuklara kazandırmayı amaçlayan; milli ve manevi değerlere sahip olan sıcak bir mahalleden esinlenilmiş çizgi karakter projesi olan “Rafadan Tayfa” Pursaklar’da sahne aldı. Bir günde 2 bin çocuk bu müzikalle tebessüm etti. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, “Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa” kurgusu ile çocukları hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi. Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri ve ilkokul öğrencilerinin katıldığı “Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa” Müzikali iki seans olarak sahnelendi. Tüm çocukların ücretsiz olarak izlediği Rafadan Tayfa müzikali büyük beğeni topladı.




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