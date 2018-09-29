Sahil Güvenlik 1 haftada 849 göçmeni yakaladı

İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 21-28 Eylül 2018 tarihleri arasında yürütülen güzensiz göçle mücadele faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu tarihler arasında yaşanan toplam 20 göç olayının 17'si Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 2'si Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, 1'i ise Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşti. Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan; Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Ayvacık, Ayvalık, Dikili, Çeşme, Urla, Seferihisar ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 17 olayda 772 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde Bodrum bölgesinde gerçekleşen 2 olayda 63 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı, 1 göçmenin cansız bedeni denizden alındı. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasında gerçekleşen 1 olayda ise 14 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Ayrıca Sahil Güvenlik unsurları tarafından Ayvacık, Ayvalık, Dikili, Foça, Karaburun, Çeşme, Menderes, Kuşadası, Didim, Bodrum ve Fethiye bölgelerinde gerçekleşen düzensiz göç olayında karada tespit edilen 641 düzensiz göçmen ve 9 göçmen kaçakçısının jandarma ve emniyet ekipleri tarafından yakalanması sağlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de icra edilen söz konusu faaliyetlerde; 1 arama kurtarma gemisi, 41 Sahil Güvenlik botu, 11 SAGET, 5 DEGAK Timi ve 16 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından 2 bin 518 saat seyir yapıldı. 27 helikopter (54 saat) ve 5 uçak (26 saat) sortisi ile toplam 80 saat uçuş gerçekleştirildi. 5 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 506 saat görev icra edildi.