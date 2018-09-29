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Şahin ve Akgül'den esnafın derdini dinledi

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak Sağduyu Caddesi esnafını ziyaret etti.

Berberinden manavına, kasabından marketine cadde boyunca esnafa konuk olarak hal hatır soran Şahin ve Akgül, esnafla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret esnasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Şahin ve Akgül, alışveriş yapan ve yoldan geçen vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Büyüyen ve gelişen bir Türkiye için esnafla el ele yürümeye devam edeceklerinin altını çizen Şahin, “Esnafımız ekonomiyi canlandıran temel yapı taşıdır. Esnafımızın derdini, derdimiz biliyoruz. Esnafımızın yanındayız” dedi.


Başarının sırrı vatandaşla iç içe olmaktır


Yürütülen belediyecilik hizmetleri hakkında esnaf ve vatandaşları bilgilendiren Akgül, vatandaş ve esnaf buluşmaları ile ihtiyaçları yerinde değerlendirme imkanı bulduklarını söyledi. Başarının sırrının vatandaşla iç içe olmaktan geçtiğini kaydeden Akgül, gördükleri yoğun ilgi karşısında duydukları memnuniyeti dile getirdi. Esnaf ziyaretinde Şahin ve Akgül'e AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer eşlik etti.

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