Sahte siteden göçmenleri dolandıran çete çökertildi

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, zanlılardan birine olası polis operasyonunda kendisini patron olarak tanıtması için maaş bağlandığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, göçmenlerin Türkiye'de ikamet ve çalışma izni almak, varlıklarını Türkiye'ye getirmek gibi işlemlerini gerçekleştirdikleri resmi sitenin sahtesi açılarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesine benzeyen sahte site açtıkları belirlendi.

14 kişi gözaltına alındı

Bunun üzerine çalışmaları derinleştiren ekipler, şebekenin faaliyetlerini Çankaya Atatürk Bulvarı'ndaki iş hanında kurdukları bürodan yürüttükleri tespit etti. Hemen harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 14 kişi kıskıvrak gözaltına alınırken, dolandırıcılıkta kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Şebekenin patronları tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ali Emre T, Hüseyin E. ile Yunus Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, muhasebeci Cemre Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Büroda müşteri temsilcisi oldukları öğrenilen diğer şüpheliler ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Sahte patron tutmuşlar

Zanlı Yunus Y'nin olası polis operasyonunda kendisini iş yeri patronu olarak tanıtacağı, bu görevi dolayısıyla kendisine maaş bağlandığı tespit edildi. Bürodaki müşteri temsilcilerinin ise 2 bin lira maaş ve aylık 8 bin liraya kadar primle çalıştıkları belirlendi. Polis ekipleri, zanlıların, işlemlerini gerçekleştirmek için kendileriyle irtibat kuran kişilerden 410 lira aldıklarını tespit etti. Dolandırıcılık çetesinin, gece saatlerinde internet arama motoruna reklam vererek sahte sitenin arama sonuçları kısmında ilk sırada yer almasını sağladıkları anlaşıldı.