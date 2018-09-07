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07 Eylül 2018 15:15

Şair Abdurrahim Karakoç’un eşi Pakize Karakoç dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Şair Abdurrahim Karakoç’un eşi Pakize Karakoç, Hacı Bayram Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Şair Abdurrahim Karakoç’un eşi Pakize Karakoç dualarla son yolculuğuna uğurlandı

07 Eylül 2018 15:15


Önceki gün 81 yaşında vefat eden Şair Abdurrahim Karakoç’un eşi Pakize Karakoç için Ankara Hacı Bayram Camii’nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Karakoç’un oğulları Türk İslam Karakoç, Ender Karakoç ve kızı Mihriban Karakoç’un yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, ATO Başkanı Gürsel Baran ve çok sayıda ilçe belediye başkanı ile vatandaşlar katıldı. Pakize Karakoç’un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Bağlum Mezarlığı’nda defnedildi.




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