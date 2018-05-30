Ankara Etnografya Müzesi’nde Ramazan ayı dolayısıyla açılan "Peygamber Efendimiz Mukaddes Hatıraları" sergisi, Temmuz ayı sonuna kadar ziyaret edilebilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığının Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında açılan sergide, Hazreti Muhammed’e ait 6 Sakal-ı Şerif’le Osmanlı döneminde kullanılan el yazması Kur’an-ı Kerim ve dini içerikli objeler yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve davetlilerin katıldığı sergide Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, sergi hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Özer, “Sergimizde 86 parça yer almaktadır. Peygamber Efendimizin 6 adet Sakal-ı Şerifi farklı dönemlerde özel saklama kaplarında yer alıyor. Bizim koleksiyonerlerimizde bulunan Kabe örtüleri yer alıyor. Bunun yanında sıkıştırılmış Kabe toprağı ve farklı zamanlarda kullanılmış el yazması Kur’an-ı Kerimler yer alıyor. Bu eserlerin büyük çoğunluğu 19’uncu yüzyıl Osmanlı dönemi eserleri, bir tane 16’ncı yüzyıldan gelen Kur’an-ı Kerim yer alıyor” dedi.

“Peygamber Efendimiz Mukaddes Hatıraları” sergisi, tekbir getirilerek ziyaretçilere açıldı. Sergi, 08.30-19.00 saatleri arasında 7 gün ziyaret edilebilecek.