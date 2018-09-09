Sakarya Zaferi’nin 97. yıl dönümünde şafak yürüyüşü düzenlendi

yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitlere saygı nöbeti tutularak, Duatepe’ye çıkıldı.

Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası sayılan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün TBMM’de atfen "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Bu satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça vatan terk olunamaz" ifadelerini kullandığı Sakarya Meydan Muharebesi’nin 97. yıl dönümü kutlanıyor. Sakarya Zaferi’nin yıl dönümü kapsamında her yıl 13 Eylül’de Polatlı’da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu yıl etkinlikler kapsamında ilk defa kamp düzenlenerek, gece şehitlere saygı nöbeti tutuldu. Ardından Duatepe’ye şafak yürüyüşü gerçekleştirildi. Yüzlerce kişi, ellerindeki meşaleler, başında ay yıldızlı kalpaklarla yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşe katılan Fatih Talay, tuttukları saygı nöbeti ile şehitlere olan vefa borcunu ödemeye çalıştıklarını belirterek, Duatepe’nin Türk’ün makus talihini değiştiren ve Türk’ün taarruza geçtiği tepe olduğunu anımsattı.

"Duatepe’nin taarruzunu planladıkları gün"

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü ve Polatlı Tarih Kültür Araştırmalar Derneği Başkanı emekli Albay Kadim Koç ise, dün Anıtkabir’e bir ziyaret gerçekleştirdiklerini, Atatürk’ün huzuruna çıkıp minnet ve şükran duygularını ilettiklerini kaydetti. Meşaleli yürüyüşle Duatepe’ye çıktıklarını anlatan Koç, "Başkomutan ve yanındaki karargah subaylarının Duatepe’nin taarruzunu planladıkları gündür bugün. Bizler de bugün Duatepe’ye çıkarak burada hayatını kaybetmiş 81 şehidimizin anısına bu etkinliği düzenledik. Bu etkinlikler Polatlı’da bir hafta boyunca devam edecek, 13 Eylül günü de devlet töreniyle sonlandırılacak" şeklinde konuştu.