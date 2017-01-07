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07 Ocak 2017 12:01

SAKÜDER’den Taşdelen’e onur ödülü

SAKÜDER’den Taşdelen’e onur ödülü

07 Ocak 2017 12:01

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği’nin 6. Uluslararası Ankara Sanat Buluşması Resim Sergisi ve 2017 Plastik Sanatlar Sanat Ödülleri törenine ev sahipliği yaptı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, SAKÜDER’in ‘Onur Ödülü’ne layık görüldü.
Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği (SAKÜDER) kuruluşunun 12’inci yılını çeşitli etkinliklerle kutladı. SAKÜDER’in, 12’inci yılında düzenlediği 6. Uluslararası Ankara Sanat Buluşması Resim Sergisi açılışı ve 2017 Plastik Sanatlar Sanat Ödülleri ödül töreni, eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, milletvekilleri Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm ve Mustafa Balbay, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli çok sayıda sanatçı ve sanatseverin katılımıyla gerçekleşti.
SAKÜDER Başkanı Ali Eser yaptığı açılış konuşmasında, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin anlamlı bir sergiye ev sahipliğini yaptığını belirterek Çankaya Belediyesine teşekkür etti.
SAKÜDER Onur Ödülüne layık görülen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, katılımcılara “İyi ki varsınız” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “18 gün önce bu sanat merkezimizde bir suikast sonucu Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov hayatını kaybetmiştir ama biz 18 gün sonra buradayız. Ne terör olayı ne suikastlar insanların uygarlık yolunda gitmesine engel olamaz. Buradan Rus halkına saygılarımızı gönderiyoruz. Aynı zamanda Türkiye’nin hiçbir terör örgütünün karşısında başını eğmeyeceğini gösteriyoruz, o nedenle sizlere iyi ki varsınız diyorum. Biz Çankaya Belediyesi olarak cumhuriyetin, demokrasinin savunucusu olmaya devam edeceğiz. Hayatta bazı şeyler vardır onları yapmak mümkün değildir. Cumhuriyetimiz laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olarak Misakı Milli sınırlarında sonsuza kadar yaşayacaktır.”
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, “18 gün önceki vahşete inat birilerinin hala sanatla uğraşması bize nefes aldığımızı hissettiriyor” dedi.
SAKÜDER 2017, Kuruluşunun 12. Yılı Onur Ödüllerine; Tiyatro ve Sinema sanatçısı Rutkay Aziz, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Gazeteci ve Fox Tv Haber Sunucusu Fatih Portakal ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen layık görüldü. SAKÜDER 2017 Plastik Sanatlar Sanat Ödülleri ise Prof. Dr. Mustafa Ayaz, Prof. Dr. Zafer Gençaydın, Prof. Dr. Ramiz Aydın ve Yrd. Doç. Dr. Umut Türker’e verildi. Ressam İsmet Tatar ve ressam Gülsen Erdoğan ise SAKÜDER 2017 Kuruluşunun 12. Yılı Özel Sanat Ödüllerine layık görüldü.
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin tüm sergi salonlarının kullanıldığı sergide yurtiçi ve yurtdışından olmak üzere 120 ressamın 360’tan fazla eseri sergileniyor.



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