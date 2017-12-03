Samet Aybaba: “Sezonun en kötü maçını oynadık”

Hiç beklemediğimiz bir anda çok şık gol yedik” dedi.

Sivasspor, Süper Lig’in 14. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği’ne 4-0 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Aybaba, sezonun en kötü maçını oynadıklarını belirterek, hiç beklemedikleri bir anda çok şık gol yediklerini söyledi. İkinci yarı oyunu döndürmek için hamle yaptıklarını kaydeden Aybaba, “Oyuna giren Muhammet’in net kaçırdığı iki pozisyondan sonra öne çıkmaya başladık. Pozisyon almayı beceremedik. Bizim takım biliyorsunuz çok disiplinli oynayarak maçları kazanmıştı. Maalesef bugün bunları sahaya yansıtamadık, farklı bir mağlubiyet aldık. Gençlerbirliği’ni kutluyorum” diye konuştu.

“Oynatacak kimseyi bulmayız”

Kaleci Sergio Rochet Alvarez’e yönelik eleştirileri değerlendiren Aybaba, “4 tane gol yeyince herkes tepkili olur. Türkiye’nin, Avrupa’nın en iyi kalecisi dediğimiz Muslera’nın yediği golü gördünüz herhalde. Bunlar futbolda oluyor. Bizim görevimiz B planı ne yapabiliriz diye düşürmek. Yoksa hata yaptı oyuncuyu oynatmayalım, hata yaptı kaleciyi oynatmayalım O zaman oynatacak kimseyi bulmayız” şeklinde konuştu.