Şampiyon fabrikası Büyükşehir Belediyesi

Serbest Stil Avrupa Şampiyonu Taha Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine, “Maçı izlerken, öldüm öldüm dirildim” dediğini aktararak, “Cumhurbaşkanımıza söz vermiştim ve Allah’a hamdolsun yanına yüzümüzün akıyla gittik” dedi.

Avrupa Şampiyonları için ASKİ Spor Güreş Salonu’nda aileleri ve sporcu arkadaşları tarafından düzenlenen kutlama programında, yaşadıkları duyguları anlatan Milli güreşçiler, tüm başarılarını “Afrin şehitleri ile gazilerinin annelerine” armağan ettiklerini dile getirdiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Tuna ayrı ayrı tebrik etti

8. kez Avrupa şampiyonu olan ASKİ Sporlu Rıza Kayaalp’in ardından Serbest Stil Avrupa Şampiyonu olan Taha Akgül ile Soner Demirtaş ve Avrupa üçüncüsü olan Serdar Böke ile Enes Başar’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna da makamında kabul ederek, tebrik etti.

Duygu dolu anlar

Türkiye’ye büyük gurur yaşatan Milli sporcular için ASKİ Spor Güreş Salonu’nda ise sürpriz bir kutlama yapıldı. Şampiyonlar burada, aileleri ve sporcu arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

Çiçeklerle karşılanan ve duygulu anlar yaşayan Milli güreşçiler, kendileri için hazırlanan pastayı da birlikte kesti.

“Maçı izlerken öldüm öldüm dirildim”

ASKİ Spor Güreş Salonu’ndaki buluşmada konuşan Milli Güreşçi Taha Akgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kendilerini kabul etmesinden duydukları memnuniyeti ve yaptıkları sohbeti şu sözlerle dile getirdi:

“Cumhurbaşkanımız müsabakayı aracındayken tabletinden bizzat takip etmiş. Bana maçı izlerken ‘Öldüm öldüm dirildim’ dedi. Sağ olsun kendisi bire bir izlemiş maçı. Maç çok zor geçti, kendisi de bunu dile getirdi. ‘İzlerken zorlandık’ dedi. Ben kendisine söz vermiştim, Allah’a Hamdolsun yanına yüzümüzün akıyla gittik.”

Olimpiyat Madalyası’nı annesine armağan ettiğini hatırlatan Akgül, Avrupa Şampiyonluğu’nda giydiği “Zeytin Dalı” armalı tişörtünü hatırlatarak, “İstiklal Marşımızı bu tişörtle okumak nasip oldu. Bu sefer madalyamı, Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit düşen asker ve gazilerimizin annelerine armağan ediyorum” diye konuştu.

Şampiyonun ailesi gururlu

Avrupa Şampiyonu olan oğulları Akgül’ü sevgiyle kucaklayan Gülbahar-Recep Akgül çifti ise “Vatanımıza, milletimize, Türkiye’mize hayırlı olsun. Hiç kolay değil ama Türk Bayrağımızı dalgalandırıyorlar ve bu bizi çok mutlu ediyor, o gururun tarifi yok” sözleriyle duygularını paylaştılar.

Müsabakadan Altın Madalya ile dönen bir diğer isim Soner Demirtaş da yaşadığı sevinci paylaşırken, ASKİ Spor’un başarılarına yeni halkalar ekleyeceğini söyledi.

Üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Demirtaş, yaşadığı gururu şu sözlerle anlattı:

“Taha kardeşimizin rekorları inşallah devam edecek. Ağır sıkletlerde Avrupa Şampiyonu olmak zordur. Ben 3. kez şampiyon oldum. Avrupa’da Dünya şampiyonu olarak bu başarıyı sürdürmek ve bunu ASKİ Spor ailesine armağan etmek istiyorum. 5 ay önce transfer oldum ve ilk şampiyonluk maçında altın madalya nasip oldu. Hocalarımıza ve başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemize daha birçok madalya kazandıracağız.”

Şampiyon fabrikası büyükşehir

Avrupa üçüncüsü olan bir başka ASKİ’li güreşçi Serdar Böke de gururluydu. 92 kiloda Türkiye’yi temsil ettiğinin altını çizen Böke, “Bronz madalya kazandım. Avrupa Şampiyonası’nda benim ilk madalyam. Takım halinde çok iyi hazırlandık ve Avrupa 3.’sü olduk. Zorlu bir organizasyonda güzel bir başarı elde ettik” dedi.

ASKİ Spor Teknik Direktörü ve Milli Takım Antrenörü Abdullah Çakmar ise sporcularıyla gururlandığını vurgulayarak, Milli güreşçilerin tarih yazdığını söyledi.

Son yıllarda başarılı sporcular yetiştiren Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor’un adeta şampiyon fabrikasına dönüştüğüne dikkat çeken Çakmar, “Özellikle Soner Demirtaş’ın Altın Madalya alması bize 2020 için olumlu tablo ortaya çıkardı. Burada bize en büyük destek ve katkı en başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Federasyonumuz oldu” açıklamasında bulundu.

Başkan Tuna’ya özel teşekkür

ASKİ Spor olarak başarı grafiklerinin daha da yükseklere taşınması için çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizen ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Genç de şöyle konuştu:

“Allah’a şükür 3 altın, 2 bbronz madalya alarak yurda döndük. ASKİ Spor olarak Milli Takım’ın yüzde 50’sini biz oluşturuyoruz. Bu bizim için çok önemli Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya, sporcularımıza, bizi maçta dahil yalnız bırakmayan yöneticilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Bu başarılarımız katlanarak devam edecek.”