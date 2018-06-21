Şampiyon güreşçiler Kızılcahamam’da karşılanıyor

Rusya’da yapılan Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonasında yapılan güreş müsabakalarında Kızılcahamam Belediyesi güreşçilerinden İsmail Hakkı Bostancı büyükler dünya ikincisi, Mahir Can Yurt ise gençler dünya üçüncüsü oldu. Belediye’den yapılan açıklamada güreşçilerin 22 Haziran günü saat 10:30’da Kargasekmez mevkiinde karşılanıp şehir turu ve kurban kesimi yapılacağı belirtildi. Ayrıca araçların saat 10:00’da belediye binası önünden hareket edecek olup, tüm Kızılcahamam halkının ve misafirlerin karşılama törenine davetli olduğu açıklandı.