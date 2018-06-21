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21 Haziran 2018 17:07

Şampiyon güreşçiler Kızılcahamam’da karşılanıyor

Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı sporcularından İsmail Hakkı Bostancı ve Mahir Can Yurt, Rusya’ da yapılan Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonasında yapılan güreş müsabakalarında dereceye girdiler.

Şampiyon güreşçiler Kızılcahamam’da karşılanıyor

21 Haziran 2018 17:07


Rusya’da yapılan Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonasında yapılan güreş müsabakalarında Kızılcahamam Belediyesi güreşçilerinden İsmail Hakkı Bostancı büyükler dünya ikincisi, Mahir Can Yurt ise gençler dünya üçüncüsü oldu. Belediye’den yapılan açıklamada güreşçilerin 22 Haziran günü saat 10:30’da Kargasekmez mevkiinde karşılanıp şehir turu ve kurban kesimi yapılacağı belirtildi. Ayrıca araçların saat 10:00’da belediye binası önünden hareket edecek olup, tüm Kızılcahamam halkının ve misafirlerin karşılama törenine davetli olduğu açıklandı.




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