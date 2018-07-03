Şampiyon güreşçiler Melih’le buluştu

Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül, Zonguldak’ta gerçekleşen Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası’nda rakibine yenilince gözyaşlarına hakim olamayan 11 yaşındaki Melih Büyükyıldız ile Kızılcahamam Rıza Doğan Spor Salonu’nda bir araya geldi. Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Gürkan Yıldız, Kızılcahamam İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nahit Şahin ile Melih Büyükyıldız’ın ailesinin de bulunduğu buluşmada genç sporcu, Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile buluşmaktan dolayı duyduğu mutluluğu vurgulayarak, "Şampiyonlardan birini görmeyi çok isterken ikisini bir arada görmek beni ayrıca mutlu etti. Şampiyonları görmek hayalimdi. Güreşi çok seviyorum. Derslerimi de güreşle birlikte yürütebiliyorum" şeklinde konuştu.

Melih, aynı zamanda spor salonunda gerçekleştirilen antrenmana da katıldı.