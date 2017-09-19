Şampiyon kaldığı yerden devam

Ligi’nin kurulduğu 2013 yılından bu yana şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü futbol takımı bu seneye de kaldığı yerden devam ederek ligin ilk yarısını lider kapatmayı başardı.

Sekiz takımın mücadele ettiği ligin ilk yarısında oynadığı 7 maçın tamamını kazanan Çankaya Belediyesi rakip filelere 33 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü. Ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda Turged Spor’la mücadele eden Çankaya Belediyesi, rakibini 3-0 yenerek 21 puanla tamamladığı ligin ilk yarısında en yakın rakibine 8 puan fark attı.

Kırılması güç bir rekora imza attılar

Deplasmanlı Süper 1. Ligin kurulduğu günden bu yana sürekli şampiyon olan ve yenilmez armada olmasıyla rakiplerine gözdağı veren Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü futbol takımı son dört sezon oynadığı 34 karşılaşmada sadece 2 kez yenilerek kırılması çok güç bir rekora imza attı.

Milli takımın iskeleti de Çankaya’dan

Türkiye’nin Avrupa ve dünyada mücadele ettiği uluslararası organizasyonlarda kurduğu takımların iskeletini de Çankaya Belediyesi oluşturuyor. Türkiye Görme Engelliler Milli Futbol Takımı’nın katıldığı organizasyonlarda 10 oyuncunun en az 7’sinin Çankaya Belediyesi oyuncusu olması Çankaya’nın başarısının karşılığı oluyor.