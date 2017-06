Şampiyon voleybolculardan Başkan Yaşar’a ziyaret

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şentepe Anadolu Lisesi Ada Gençlik Spor Kulübü Voleybol Takımı’nı makamında ağırladı. Genç Kızlar C Ligi’nde namağlup şampiyonluk ve Küçük Kızlar C Ligi’nde 2’ncilik elde eden sporcular, kupalarını Yaşar’a getirmeyi de ihmal etmedi. Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Kıvanç Hürdoğan’ın da bulunduğu ziyarette sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Yaşar, ayrıca kulübün Yenimahalle ilçesi sınırları içerisinde faaliyet göstermesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Yaşar, “Belediye olarak elimizden geldiğince spora ve sporcuya her zaman destek çıkıyoruz. Özellikle de ilçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren spor kulüplerinin başarıları bizleri gururlandırıyor. Hepinizle gurur duydum başarılarınızın devamını diliyorum. Her zaman yanınızdayım” ifadelerini kullandı.

Şentepe Anadolu Lisesi Ada Gençlik Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Erkan Cilvez de Yenimahalle Belediyesi’nin hayata geçirilen ve planlanan projeleri ile Türkiye’nin örnek belediyelerinden olduğunu söyledi. Cilvez, “Yenimahalle’nin ilçe sınırları içinde varlığını sürdüren bir spor kulübü olarak kısa sürede geldiğimiz nokta, hem bizleri hem öğrencilerimizi hem de velilerimizi çok mutlu etti. Kulüp olarak gelecek yıllarda da Yenimahalle ilçemizi başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz. Eminiz ki belediyemizin çocuklarımız için yaptığı spor tesisleri sayesinde ulusal ve uluslararası düzeyde ilçemiz çocuklarıyla birlikte nice başarılara imza atacağız” mesajını verdi.

Ziyaret sonunda Cilvez, kulübü ve şampiyonları adına Yaşar’a plaket ve çiçek taktim ederek, Yaşar’ın kendilerini kabul etmiş olmasından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.