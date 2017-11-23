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23 Kasım 2017 10:03

Şampiyon, Yenimahalle Belediyespor

U14 Ligi 9.

Şampiyon, Yenimahalle Belediyespor

23 Kasım 2017 10:03

Grup’ta, başarılı performansıyla dikkat çeken Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü U14 Futbol Takımı, grubunu şampiyon bitirerek play-off vizesi aldı.


Ligin son maçında Kahramankazan Belediyesi SK’yı 3-0 mağlup eden Yenimahalle Belediyesi, kıran kırana geçen mücadelede Enes, Bünyamin ve Yasin’in golleriyle sonuca gitti.



Yenimahalle’den gol yağmuru


Grubunu şampiyon tamamlayan Yenimahalle Belediyespor, sezon boyunca oynadığı oyunla da göz doldurdu. Rakip filelere toplamda 64 gol bırakan mavi-beyazlılar, en fazla gol atan takım unvanını kazandı.



Takımın yıldızı 16 golle Arda


Takımda en yüksek performansa sahip olan oyunculardan Arda Arıslı, attığı 16 golle takımın gol yükünü çekerek, gol kralı oldu. Sergilediği etkili performansla takımın play-off’a ulaşmasında önemli pay sahibi olan Arda, büyük takımların da radarına girmeyi başardı.



Kuralar çekildi


Öte yandan U14 Ligi Play-Off kuraları da çekildi. Yenimahalle Belediyespor, ilk maçını 25 Kasım Cumartesi günü Saat 11.00’de Altındağ Örnek Saha’da Hacettepe Spor’la karşılaşacakken, pazar günü saat 14.00’te ise 19 Mayıs 1 No’lu sentetik sahada Bugsaş Spor’la mücadele edecek. Grubun son maçında ise Yeni Mahalle Belediyesi Pursaklar Belediyespor’la oynayacak.




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