Şampiyonlar Başkan Ak’ı ziyaret etti

Kulüp Başkanı Murat Yılmaz, Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Hasan Cengiz, Takım Antrenörü İlknur Yılmaz ve sporcular, Başkan Ak’ı makamında ziyaret ederek desteklerinden ötürü teşekkürlerini ilettiler. Başkan Ak’ın kendilerine 3 yıl önce ziyaret esnasında hediye ettiği havalı tabancayla Türkiye şampiyonu olduklarını söyleyen Kulüp Başkanı Yılmaz, "Uğurlu geldiniz ve her zaman da kulübümüzü desteklediniz. O nedenle bu başarıda en büyük paylardan biri de sizin" ifadesini kullandı.

Havalı tabanca branşında Azerbaycan Dünya Kupası’nda takım ikinciliği, Mix Takım Türkiye Şampiyonluğu, Yıldız Bayanlarda Türkiye Şampiyonluğu, Havalı Tabanca Genç Bayan takım ikinciliği dereceleri alan sporcular, Keçiören’in başarılı sporcuları olmaktan gurur duyduklarını ifade ettiler. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonuna bağlı kulüp sporcuları, ata sporu ve olimpik spor atıcılıkta başarılı olmak için altyapı konusunda desteklerin artırılması talebini de ilettiler.

Başkan Ak, Keçiörenli sporcuların her başarısında ayrı bir gurur duyduklarını ifade ederek, "Aileler küçük yaştan itibaren çocukları spora yönlendirmeli, bunu bir alışkanlık haline getirmeli. Spor onların zihinsel ve fiziksel gelişimlerini tamamlamalarına yardımcı bir unsur. Bizler de elimizden geleni yapıyor, gerek altyapı, gerek malzeme desteği sağlıyoruz. Başarılarından ötürü hepsini tebrik ediyor, bizleri gururlandıracak nice başarılar bekliyoruz" diye konuştu.