Şampiyonlar kupalarına kavuştu

Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleşen ödül töreninde bir yılın en başarılı takımları boy gösterdi. Mamak Belediyesi Basketbol alt yapı takımları da bu yıl kupalara ambargo koydu. Geçtiğimiz Mart ayında Ankara’nın en iyisinin belirlendiği Final-Four final maçında Ankara Şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazanan Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı ve Dorukhan Yusuf Özdemir Sezonu’nu namağlup tamamlayarak Ankara Şampiyonu olan Mamak Belediyesi U-21 Basketbol Takımı şampiyonluk kupalarına kavuştu.

Basketbol takımının bu yıl kurulmasına rağmen yıllardır bu alanda mücadele eden rakiplerini geride bırakarak Mamak’a çifte kupa getirdiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bu güzel tablo umutları yeşertti. Nasıl ki Mamak kültürün, sanatın, bilimin kenti diyorsak aynı şekilde sporun da merkezi. Spor salonları ve spor alanları açısından baktığımızda bunu görüyoruz ve bu alanları gençlerimize emanet ediyoruz. Tüm oyuncularımızı ve teknik ekibi ayrı ayrı kutluyorum. Sonraki maçlarda bu başarıları daha da arttırarak devem ettirmelerini diliyorum” dedi.

Yeşil-beyazlı ekip kupa sevinci yaşadı

Basketbol alt yapı liginde birinci, ikinci ve üçüncü olan takımların ödül aldığı törende parke üzerinde başarıdan başarıya koşarak bir sezonda iki şampiyonluğa birden imza atan yeşil-beyazlı takımın kaptanı Erkin Arıkan, “Zorlu bir mücadeleyi tamamladık. Çok çalıştık, zorlu maçlar oynadık. Tüm takım arkadaşlarımın ellerine sağlık. Ayrıca antrenörlerimiz bizi sezon boyunca iyi hazırlayarak destek verdiler. Tüm ekibe teşekkür ederim” dedi.

Çalışmalarını büyük bir tempo ile devam ettireceklerini belirten takım sporcuları, kupalarını büyük bir coşkuyla kaldırdı. Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Baş Antrenörü Murat Dikmen de, “Takımımızın elde ettiği bu başarı bizi gururlandırdı. Yönetim olarak gösterdiğimiz gayret ve verdiğimiz desteğin karşılığını aldığımız için mutluyuz. Bu başarının gelmesinde emeği geçen Mamak Belediye Başkanımız, sporcularımız ve aileleri ve teknik kadroya teşekkür ediyoruz” dedi.