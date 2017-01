Şampiyonların en zor 60 dakikası

Yenimahalle Belediyespor Kaptanı Yeliz Özel, "Şu anda 37 yaşındayım. Hala ilk gün başladığım gibi içimde aynı hırs var. Hala her maçıma ilk gün olduğu gibi heyecanla çıkıyorum" dedi.

Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Serdar Eler ve takım kaptanı Yeliz Özel Doğa Koleji İncek Kampüsü’nde öğrencilerle bir araya geldi.

Türk hentbolunun başarılı iki ismi spor adına tüm tecrübelerini öğrencilerle paylaşırken, panelde öğrencilerin sorularına içtenlikle cevap verdiler. Öğrencilere spor yapmanın öneminden bahseden ikili, unutamadıkları anılarından, hentbola başlama hikayelerine kadar her şeyi öğrencilere anlattılar.



Aynı senede üç kategoride milli olduk

Kadın hentbolunun dünyada en önemli isimlerinin başında gelen Yenimahalle Belediyespor’un kaptanı Yeliz Özel, aynı yıl içinde 3 kategoride de milli takım forması giydiğini ifade etti. Özel, milli formayı ilk 15 yaşında sırtına geçirdiğini ifade ederek, "Şu anda 37 yaşındayım. Hala ilk gün başladığım gibi içimde aynı hırs var. Hala her maçıma ilk gün olduğu gibi heyecanla çıkıyorum" diye konuştu.



Talihsiz bir sakatlık yaşadım

Başarılı Antrenör Eler ise bir öğrencinin ölümcül sakatlık geçirip geçirmediğini sorması üzere, "Evet böyle bir sakatlığım oldu. Önceden oynadığımız sahalar parkeden yapılırdı. Bir maçta rakibimle mücadele sonrası yere düştüm. Parke sırtımdan girip akciğerime saplandı. Ama çok şükür sağlığımda bir sıkıntı yok. O günleri atlattım ve 40 yaşıma kadar hentbol oynadım" şeklinde konuştu.



7 uğurlu sayım

Dünyanın en iyi 10 hentbolcusu arasında gösterilen Özel, "Makedonya’da oynadığım dönemde takımımla Şampiyonlar Ligi finaline çıktık. O maçı hala unutamam" diye konuştu. Bir öğrencinin, "Neden 7 numaralı formayı giyiyorsunuz?" sorusuna Özel, "7 kardeşiz ve ben ailemin en küçüğüyüm. Bu yüzden yıllardır 7 numaralı formayı giyiyorum. Bu numaranın şans getirdiğine inanıyorum. Ayrıca bugüne kadar hep ablamı örnek aldım. Ablam da iyi bir hentbolcuydu" ifadelerini kullandı.



Kıbrıs Rum Kesimi’nde oynadığım maçı unutamam

Bugüne kadar çok kritik maçlar oynadığını ifade eden başarılı Antrenör Serdar Eler, "Kıbrıs Rum Kesimi’ne sıkıntılı dönemde maça gittik. Çok gergin bir atmosferde oynadığımız maçı hala unutamam" dedi. Eler, Yenimahalle Belediyespor ile iyi bir ahenk yakaladıklarını ifade ederek, "Bu sezon ligde 13 maça çıktık. Hepsini kazandık. Bu yıl da şampiyon olup 3 yıl üst üste bu başarıyı sergilemek istiyoruz" diye konuştu. İkili öğrencilere spor yapmaları gerektiği önerisinde bulunurken, panel sonunda öğrenciler Eler ve Özel’e çiçek hediye etti.